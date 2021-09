La bien-pensance a ses limites!

Honte à tous les supposés protecteurs des animaux et des humains qui choisissent des causes en fonction d’une préférence généralisée dans le public. Plus la cause est au goût du jour, plus le cœur de ces protecteurs-défenseurs enfle, surtout quand les caméras sont braquées sur eux. Et les caméras se tourneront vers les plus criards d’entre eux pour diffuser leur message.

C’est tellement triste pour tous ces petits poulets qu’on va euthanasier ou ces si beaux cerfs qu’on veut occire. Pendant ce temps-là, combien de vieilles poules, de vieux coqs et de vieux boucs humains vont mourir à petit feu faute de soins adéquats ? Et les protecteurs-défenseurs continuent de se faire aller les babines devant les caméras pour leurs causes, pendant qu’ils ferment les yeux et les oreilles à ceux qui hurlent leur détresse.

Je ne sais pas si mon mari et moi sommes les seuls vieux (poule et coq) du Québec à verser des larmes, non pas de compassion mais de rage, quand ils regardent des émissions comme « Sauvetage animal » ou « Un zoo presque parfait » qui baignent dans la surabondance de soins, alors que nous, vieilles peaux québécoises, on nous traite comme des animaux. Honte à tous ces hypocrites qui, une fois les caméras éteintes, se drapent dans leur vertu pour défendre leur job et rester dans les bonnes grâces du public.

Ginette

C’est un fait que la cause « au goût du jour » a souvent meilleure presse et une meilleure écoute. Et c’est un fait avéré que si on cri plus fort, on a plus de chance d’être entendu,que de rester seul dans son coin quand on est malade et grabataire. La pandémie a d’ailleurs mis en lumière les mauvais soins donnés dans certains CHSLD, malgré les milliards que ce secteur du système de santé coûte à l’état. Je sens aussi très fortement toute la souffrance qui s’exprime à travers vos paroles de condamnation, et je vous inciterais à calmer vos angoisses pour trouver d’autres façons de vous exprimer pour être entendue, car vous le méritez.