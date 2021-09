Le futur Lab-école de Rimouski pourrait coûter beaucoup plus cher que prévu

Annoncée en grande pompe en novembre 2017, la construction d'un Lab-École en plein cœur de Rimouski en réjouissait plusieurs.

Le concept unique proposant un cadre différent d'apprentissage a été imaginé par nulle autre que l'architecte Pierre Thibault, le sportif Pierre Lavoie ainsi que l'homme d'affaire et cuisinier Ricardo Larrivée.

Au départ le projet était évalué à 18 millions de dollars, mais il a finalement été estimé à 27 millions$, vu la hausse des coûts de construction.

Mais... surprise, lors de l'ouverture des soumissions reçues le 17 septembre dernier: le plus bas soumissionnaire demande plutôt 34 millions$ pour amorcer le projet.

Les trois soumissions conformes reçues proposent des projets de 33 958 000$ (Construction Technipro BSL), 39 994 000$ (Marcel Charest et Fils inc.) et 39 884 000$ (Les constructions Binet inc.).

Le Centre de service scolaire des Phares doit attendre pour faire approuver le projet et le dépassement de coûts par le ministère de l'Éducation et par le Conseil du trésor avant de commencer les travaux.

Le Lab-École devait accueillir ses premiers élèves en 2022, mais le projet a été retardé à la rentrée scolaire 2023. Reste à voir si on devra de nouveau retarder la construction de l'école.

Le problème c'est que cette nouvelle installation est très attendue à Rimouski.

La nouvelle école de 25 classes pouvant accueillir 520 élèves doit être construite dans un quartier qui fait face à un manque criant de place. Des modules préfabriqués temporaires ont été installés dans des écoles du quartier pour pallier le manque d'espace.

D'autres projets de Lab-écoles ont dû être mis sur la glace ailleurs au Québec en raison des coûts trop élevés.

Pour le moment le centre de service ne s'avance pas sur cette possibilité, ils affirment attendre le retour du Ministère de l’Éducation avant de statuer.