Les Rays reculent et n’afficheront pas de bannière en séries

TAMPA | Les Rays n’afficheront finalement pas de bannière au Tropicana Field durant les séries éliminatoires pour promouvoir le projet de garde partagée de l’équipe entre la région de Tampa et Montréal.

• À lire aussi: Projet de garde partagée : pas la bannière qu’ils voulaient

• À lire aussi: Retour du baseball à Montréal: le gouvernement Legault accusé de rendre service à «des chums milliardaires»

Le propriétaire de l’équipe, Stuart Sternberg, en a fait l’annonce mardi lors de l’émission de radio d’avant-match des Rays.

S’il s’est excusé à l’endroit des fans des Rays pour le tollé que la bannière a causé depuis samedi, M. Sternberg a maintenu son intérêt pour le projet de villes-sœurs.

«J’adore cette équipe, et j’adore le baseball, a déclaré le propriétaire, dont les propos ont été repris par le Tampa Bay Times. J’aime croire que les gens qui suivent l’équipe savent à quel point je pense constamment au futur de l’organisation des Rays et à les garder à Tampa Bay pour les générations à venir.»

«Avec le projet de villes-sœurs, je pense que nous avons trouvé un moyen d’en arriver à cela. Ce projet me rend fébrile et enthousiaste. Et nos fans méritent de savoir à quel point il est sérieux.»

À Tampa jusqu’en juin

Selon le Tampa Bay Times, si le projet voit le jour, les Rays disputeraient le camp d’entraînement et les premiers mois du calendrier régulier dans la région de Tampa.

L’équipe se déplacerait à Montréal en juin et y jouerait ses matchs locaux jusqu’aux séries éliminatoires.

Celles-ci seraient disputées en alternance dans la région de Tampa et à Montréal.

Les Rays souhaitent faire construire un nouveau stade dans la région. Le bail du Tropicana Field - où l’équipe n’a attiré en moyenne que 9000 fans cette année malgré qu’elle ait été couronnée championne de l’Est de l’Américaine - viendra à échéance en 2027.

Une annonce concernant le baseball majeur à Montréal pourrait avoir lieu après les élections municipales du 7 novembre, rapportait le Journal samedi.