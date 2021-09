Photo courtoisie

La Fondation Le Rayon d’Espoir, de la MRC de Bellechasse, qui a pour mission de venir en aide aux 165 bénéficiaires en perte d’autonomie dans les 4 CHSLD de Bellechasse (Saint-Gervais, Sainte-Claire, Saint-Anselme et Saint-Raphaël), revient pour une 2e année avec son activité principale de financement, soit La Marche de la Solidarité qui se tiendra le samedi 2 octobre, de 12 h 30 à 15 h, avec comme point de départ le parc de la Promenade--des-Sœurs de Saint-Gervais (1,4 km) et par la suite dans les rues du village de Saint-Gervais.

Animation et services seront sur place. Le coût de l’activité est de 50 $ et la double vaccination est requise pour y participer. Chaque année, la Fondation verse environ 30 000 $ pour permettre la tenue d’activités pour stimuler les bénéficiaires et briser l’isolement. Renseignements et inscriptions : Denis Forgues 418 883‐2008 ou Gilles Nadeau 418 887-6718.

Nouveau record au Cyclo-Défi IUCPQ

Des profits nets de 185 000 $ dont 100 800 $ en dons, voilà le nouveau record établi lors du 12e Cyclo-Défi, au profit de la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), présenté le 12 septembre dernier sous la présidence d’honneur de Robert Poëti (patient de l’Institut ayant subi un quintuple pontage), président-directeur général de la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec (CCAQ), à la Cité-Agricole de Saint-Augustin-de-Desmaures. Près de 450 cyclistes (nombreux patients, médecins et personnel de l’Institut) de tous les niveaux ont affronté les fortes rafales de vent et ont pédalé afin d’amasser des fonds afin que leur centre hospitalier demeure un chef de file mondial dans les domaines de la cardiologie, de la pneumologie et des maladies liées à l’obésité. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Josée Giguère, directrice générale de la Fondation; Denis Bouchard, PDG de l’IUCPQ; François Dumas, vice-président Assurance des particuliers chez Beneva et Robert Poëti, président d’honneur.

Une courte attente de 5 ans

Chantal Boudreault (photo), qui a commencé la pratique du golf il y a seulement cinq ans, a réussi son premier trou d’un coup de sa courte carrière dimanche dernier au club de la Faune. Chantal n’a pas attendu longtemps pour impressionner ses partenaires de jeu alors qu’au trou numéro 2, cette normale 3 de 115 verges, elle a utilisé son bois 5 pour ainsi réaliser son exploit. Bruno Bérubé, ex-professionnel de golf et Bertrand Lavoie ont été témoins de la scène. Les deux s’entendent pour dire que Chantal a fait des progrès incroyables depuis quelques années et qu’elle ne cesse de s’améliorer. Alors que des golfeurs d’expérience et comptant plusieurs années de pratique patientent toujours avant de réaliser un trou d’un coup, une attente de cinq ans semble plus que convenable.

En souvenir

Le 28 septembre 1971. Après une « séance d’étude » de 44 heures à Drummondville, les membres de l’Association des policiers provinciaux du Québec (la Sûreté du Québec) décident de mettre fin à leur débrayage et d’accepter la médiation du ministre du Travail de l’époque, Jean Cournoyer (photo).

Anniversaires

Dennis Dawson (photo), sénateur canadien--- depuis 2005, 72 ans... Michel Arcand, directeur général dans l’équipe de remplacement de la Fédération des Caisses Desjardins, 64 ans... Vincent Bernier, vice--président Développement international, Groupe Bemesa... Éric Lapointe, chanteur, acteur québécois, 52 ans... Stéphane Dion, ambassadeur du Canada en Allemagne et envoyé spécial auprès de l’Union européenne, 66 ans... Brigitte Bardot, actrice de cinéma (Et Dieu créa la femme) et chanteuse française, 87 ans...

Disparus

Le 28 septembre 2016 : Jean-Marc Bruneau (photo) 91 ans, propriétaire de la compagnie de chaussures Faber et l’un des fondateurs des Remparts et des Nordiques (AMH)... 2017 : Marietta Marich, 87 ans, actrice américaine... 2016 : Shimon Peres, 93 ans, ancien président israélien, figure historique et prix Nobel de la Paix (1994)... 2015 : Michael Burgess, 70 ans, ténor canadien... 2012 : Michael O’Hare, 60 ans, acteur américain... 2011 : Pierre Dansereau, 99 ans, écologiste canadien québécois... 2010 : Serge Bélair, 69 ans, une grande voix de la radio et de la télévision québécoise... 2009 : Ghislain Bouchard, 77 ans, père de La Fabuleuse histoire d’un Royaume au Saguenay...