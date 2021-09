On jase techno avec Denis Talbot

Ces dernières années, une foule de nouvelles technologies ont été intégrées à bord des véhicules. On peut penser aux écrans tactiles maintenant omniprésents, mais aussi à une panoplie de systèmes d'aide à la conduite qui automatisent de plus en plus la conduite automobile.

Pour faire le point sur les plus récentes technologies dans le monde de l'auto et réfléchir sur les nouveautés qui nous attendent, l'animateur et technophile Denis Talbot était de passage à l’émission Le Guide de l’auto animée par Antoine Joubert et Germain Goyer sur QUB Radio.

La recharge sans fil : une technologie du futur?

Alors que la voiture électrique croît en popularité, la recharge demeure un enjeu, et ce, autant pour le temps qu’on doit y consacrer que de la manière dont on procède. Parmi les technologies qui pourraient éventuellement voir le jour, la recharge sans fil fait partie de celles qui intéressent M. Talbot. Alors que le prix du cuivre est particulièrement élevé, il souligne qu’il s’agit d’une avenue intéressante.

« Il s’agit d’une technologie qui ressemble étrangement à la recharge sans fil des téléphones. [...] Il n’y a aucun fil apparent. C’est installé dans ta maison – c’est sûr que les coûts risquent d’être assez faramineux pour le moment, mais ça va se démocratiser. Et cette recharge sans fil pourrait nous amener à la recharge lorsqu’on roule, dans un climat idéal », précise M. Talbot.

La conduite autonome : une solution aux bouchons de circulation?

Bien que les manufacturiers planchent sur le développement de la conduite totalement autonome, les systèmes mis en place actuellement exigent tout de même la présence et des interventions d’un être humain. Mais pour combien de temps? Comme l’évoquait en entrevue M. Talbot, la conduite autonome pourrait éventuellement être envisagée pour remédier aux bouchons de circulation. « Il y a récemment eu des tests en Allemagne avec des voitures qui se conduisent par elles-mêmes et on a simulé l’heure de pointe avec beaucoup de voitures qui roulaient en circuit fermé. On s’est rendu compte qu’il n’y avait pas de bouchons. Les voitures sont d’une courtoisie incroyable entre elles et se laissent passer. Il n’y a pas de ralentissement majeur. »

Cela étant dit, pour assister à l’arrivée d’une conduite totalement autonome sur nos routes, il faudra s’assurer d’une uniformisation des systèmes et des écosystèmes. Et c’est le principal obstacle selon Denis Talbot. « Dans un monde utopique, c’est possible si tout le monde adopte le même système, si tout le monde évolue dans le même écosystème et si tout le monde utilise la même technologie. On a eu de la misère à s’entendre avec le VHS et le Beta. On s’imagine mal dire à l’industrie automobile qu’on veut avoir un seul système », commente-t-il.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question de l’échelle de prix de la Honda Civic à hayon, du début du remplacement des batteries des Chevrolet Bolt dès octobre et de l’annonce du Ford Bronco Raptor.

Essais routiers

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les BMW M3 2021 et Toyota GR 86 2022 mises à l’essai.

Réponses aux questions des lecteurs

Antoine Joubert et Germain Goyer répondent aux questions du public concernant le nettoyage des injecteurs de la Mazda3 2018 ainsi que l’achat d’un VUS pour remplacer un GMC Canyon.

