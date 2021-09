Réforme de la loi 101 : Deux catégories de citoyens, dénonce une coalition anglophone

La réforme de la loi 101 créera un groupe « de privilégiés » et un autre « d’étrangers », affirme le Quebec Community Groups Network (QCGN) dans une charge à fond de train contre l’approche du gouvernement Legault sur la protection du français.

Le mémoire du QCGN qualifie le projet de loi 96 d’« extrêmement problématique » qui « bouleverse la paix sociale et linguistique ».

« Et il envoie le message suivant aux locuteurs d'autres langues : peu importe votre intégration à la société québécoise ou votre volonté de parler français dans l'espace public, vous n’êtes pas ‘‘ membres ‘’ à part entière de la société québécoise. Comme le projet de loi 21, il remodèle la loi et la société québécoises pour créer sans équivoque un groupe ‘‘ de privilégiés ’’ et un groupe ‘‘d’étrangers ’’ », écrit le groupe invité à venir témoigner en commission parlementaire mardi.

QCGN reproche au gouvernement de vouloir réserver l’accès aux services publics en anglais – ainsi que l’accès prioritaire aux cégeps de langue anglaise – à la minorité historique anglophone, c’est-à-dire ceux qui ont accès à l’école primaire et secondaire en anglais.

Le groupe estime plutôt que toute personne devrait pouvoir s’identifier comme membre de la communauté anglophone, incluant les nouveaux arrivants. « L'adhésion à une identité ou à une communauté particulière relève de la décision des individus, et non de l'État », écrivent les auteurs.

L’accès limité aux soins de santé inquiète particulièrement la coalition, puisqu’il serait notamment difficile de déterminer si un usager y a droit. « Un nombre important de personnes éligibles n'auraient pas de documents officiels en leur possession pour prouver leur éligibilité », affirme le QCGN.

Puis le groupe ajoute une phrase qui semble évoquer les époques les plus sombres de l’histoire occidentale. « Les moyens de prouver l'éligibilité seraient odieux dans une société démocratique et libérale et rappelleraient les sociétés dans lesquelles les mesures imposant un traitement différentiel et moins avantageux étaient ou sont accompagnées d'exigences de documentation pour la minorité », affirme le mémoire.

