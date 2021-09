Suède: 16 blessés lors d’une explosion suspecte dans un immeuble à Göteborg

STOCKHOLM, Suède | Seize personnes ont été blessées, dont quatre grièvement, dans une explosion qui a ravagé un immeuble de Göteborg (ouest) tôt mardi, ont indiqué les autorités suédoises, selon lesquelles les premiers éléments suggèrent que l’origine n’est pas accidentelle.

• À lire aussi: L’Islande a presque fait élire un Parlement majoritairement féminin

D’après des images diffusées dans les médias locaux, une épaisse fumée blanche continuait de s’échapper de l’immeuble mardi matin, tandis que des ambulances, des camions de pompiers et des équipes de secours ont envahi le secteur.

La cause de l’explosion, qui a déclenché un incendie peu avant 5 h (heure locale) dans le centre de Göteborg, n’est toutefois pas encore connue, a indiqué la police à l’AFP.

« Le site a été bouclé et les opérations de secours sont en cours », a déclaré Hans-Jörgen Östler, porte-parole de la police régionale.

« Dès que le site sera sécurisé, nous commencerons une enquête technique pour déterminer la cause de l’incendie et de l’explosion », a-t-il ajouté.

Selon des sources policières citées par le journal local GP, un engin explosif a pu avoir été placé devant l’une des portes d’entrée.

AFP

Joint par l’AFP, le chef des opérations de secours, John Pile, a souligné qu’ » une explosion dans une zone d’habitation, ou une explosion en général, n’est généralement pas d’origine naturelle », d’autant que l’immeuble n’est pas alimenté en gaz.

Seize personnes souffrant de blessures liées à l’explosion et à l’incendie qui a suivi, ont été transportées à l’hôpital universitaire de Göteborg, selon la porte-parole de l’établissement, Ingrid Fredriksson. Parmi elles, trois femmes et un homme ont été gravement blessés.

« Mais il n’est pas certain qu’il n’y en aura pas plus, car l’événement est toujours en cours », a-t-elle prévenu l’AFP peu avant 10 h (heure locale).

La Suède peine depuis plusieurs années à contrer l’essor de bandes criminelles, qui s’est notamment traduit par un nombre élevé de fusillades mortelles, d’explosions et de règlements de comptes dans un pays par ailleurs plutôt paisible.

En 2020, dans un pays d’un peu plus de 10 millions d’habitants, plus d’une centaine de détonations ont été recensées, et 102 autres incidents concernant des tentatives d’explosion ou des préparatifs.

À VOIR AUSSI...