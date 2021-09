Un énorme test

Le CF Montréal subira son plus gros test de la saison, mercredi soir, en recevant le Revolution de la Nouvelle-Angleterre au Stade Saputo.

Les Revs survolent la compétition, cette année, avec une récolte de 62 points en 28 rencontres, de loin la meilleure performance par une équipe de la MLS.

En guise de comparaison, la seconde équipe au classement général de la ligue, les Sounders de Seattle, accusent un retard de 14 points sur la Nouvelle-Angleterre. Ils ont toutefois disputé trois parties de moins.

Pas besoin de faire une thèse doctorale sur le foot pour comprendre que la commande est lourde pour Wilfried Nancy et ses hommes.

Pas négligés

Nancy est un battant et préfère toujours se concentrer sur son équipe plutôt que sur l’adversaire.

Il y a toutefois une chose qui est claire, il n’est pas question pour lui de se mettre à genoux face à un adversaire qui en dégage autant.

« Je ne suis pas un négligé, je l’ai déjà dit, ce n’est pas ma façon de penser », a-t-il insisté.

« Nous savons qu’ils ont de la qualité, mais pour l’instant le score est encore de 0-0. Nous voulons bien faire contre eux, c’est la meilleure équipe de la ligue. S’ils nous battent, bien fait. Si nous pouvons les vaincre, ça sera bon pour nous aussi. Mon équipe et moi ne sommes pas des négligés. »

Périlleux

Il n’en demeure pas moins que le CF Montréal se retrouve dans une position un tantinet périlleuse.

Il dispute l’avant-dernier match d’une séquence de sept en seulement trois semaines. Il y a donc une certaine fatigue accumulée.

De plus, il est presque condamné au succès, d’ici la fin de la semaine, s’il ne veut pas ramer à contre-courant au retour de la pause internationale.

En effet, une défaite ou un match nul mercredi soir contre les Revs jumelé à une victoire d’Atlanta United sur Miami, mercredi soir, permettrait à l’équipe de la Géorgie de passer devant Montréal au classement et de s’emparer de la 7e place dans l’Est, la dernière qui donne accès aux séries éliminatoires.

Et comme si ce n’était pas assez, Atlanta sera le visiteur au Stade Saputo samedi.

Ça passe ou ça casse

Pour le moment, Nancy reste calme face à la situation et c’est normal : son équipe joue plutôt bien depuis le début du mois.

« Il nous reste huit matchs, tous nos matchs à la maison sont importants, et après on peut encore contrôler notre destin. »

« Quand nous ne serons plus capables de contrôler notre destin, c’est là que les matchs seront importants », a soutenu l’entraîneur-chef.

Mais le milieu de terrain Djordje Mihailovic ressent un peu plus le sentiment d’urgence.

« Ça passe ou ça casse pour nous, c’est du moins l’état d’esprit dans lequel je me trouve. J’ai discuté avec certains des gars et on se dit que nous devons récolter des points à tous nos matchs. »

Lassi reste

Par ailleurs, le milieu finlandais, Lassi Lappalainen, était à Montréal pour de bon au terme de son prêt de Bologne, qui doit venir à terme en décembre, confirmant qu’il était sous contrat pour la saison 2022.

C’est parce qu’il se plaît à Montréal et parce qu’il se voit avoir un avenir avec l’équipe qu’il a choisi de rester plus longtemps.

« Ici, j’ai l’impression que je peux jouer et m’améliorer comme joueur. J’aime aussi beaucoup le club et la ville. »

En trois saisons avec l’équipe, Lappalainen a été limité à seulement 37 rencontres, en raison de blessures diverses. Il a accumulé dix buts et quatre passes décisives.

L’adversaire en 5 points

À fond de train

Le Revolution n’a subi qu’un seul revers à ses 15 derniers matchs, soit depuis le début du mois de juillet. Entre le 17 juillet et le 25 septembre, l’équipe a récolté 12 victoires, une défaite et deux verdicts nuls.

Trio d’impact

Les succès des Revs s’expliquent beaucoup par les succès de son trio offensif formé de Gustavo Bou, Adam Buksa et Carles Gil. Bou a inscrit douze buts et six passes, Buksa a douze buts et deux passes et Gil a trois buts et seize passes.

Petite fenêtre

Il y a une fenêtre de possibilité pour le CF Montréal contre les Revs, puisque trois des quatre défaites subies par ceux-ci cette saison l’ont été sur des gazons adverses. Leur dernière défaite à l’étranger remonte au 28 août, un blanchissage de 2 à 0 contre New York City FC.

Généreux

La Nouvelle-Angleterre compte des buts, beaucoup de buts, mais elle en accorde aussi pas mal. Ce sont 33 buts qui ont été concédés cette saison, mais surtout, l’équipe n’a que six jeux blancs, c’est donc dire qu’il faut en profiter et soigner sa défense contre eux.

Fin mortelle

Contre une attaque aussi puissante, on ne peut pas baisser sa garde et c’est encore plus vrai en fin de match puisque les Revs ont inscrit pas moins de 12 buts dans le dernier quart d’heure cette saison. C’est une équipe qui est mortelle pour un adversaire fatigué.