MARCOUX, Mario



Le 21 septembre 2021, à l'âge de 61 ans, est décédé subitement M. Mario Marcoux, conjoint de dame Lucille Matte. Il demeurait à Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairele vendredi 1er octobre 2021, de 16h à 19h.et de là, au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Lucille, ses fils: Jean-Michel (Gwenaelle Thibaut), Mathieu (Hélène Claise) et leur mère Lucie Poulin, Jean-Pierre Charest et son fils Julien Charest Comtois (Amélie Bizier); ses petits-fils: Paul Thibaut-Marcoux et Augustin Claise-Marcoux; son frère, sa sœur et ses belles-sœurs: Gaétane (feu Pierre Beaupré), Harold, feu Mariette (Clermont Letarte), feu Normand (Renelle Nicol), feu Réginald (Lise Tremblay), feu Christiane, feu Lorraine, feu Hilaire (Francine Pelletier), feu Nelson (Lucette Collin), feu Réjean (Francine Bidégaré), feu Harris (Monique Harvey), feu Martin, feu Patrice; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Matte: Raymonde (Benoit), Hervé (Ginette), Richard (Sylvie) et Line (Yves); ainsi que plusieurs autres beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et anciens collègues de l'IRDPQ.