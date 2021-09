ROY, Rita Lemieux



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 septembre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Rita Lemieux, épouse en premières noces de feu M. Pierre Roy et en secondes noces de feu M. Ernest Roy. Elle était la fille de feu M. Edmond Lemieux et de feu dame Athalie Fortin de St-Lazare (Bellechasse). Elle demeurait à St-Romuald, autrefois de Beauport (quartier Montmorency).et de là, au cimetière de Saint-Grégoire-de-Montmorency.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants: Pierrette, Jean-Paul (Lise Parent), Gisèle, Gilles (Francine Lévesque), Michel (feu Huguette Vézina-Jacques), Madeleine (Claude Brochu) Pierre Jr. (Louise Dufour), Jacques (Céline Plante), Josée (Laurette Paquet); ses petits-enfants: Dominic Vézina (Isabelle Gagnon, Francis Vézina (Erika D. Dufresne), Sébastien Roy (Josée Marcoux), Mélanie Roy ( Patrick Hébert), François Leblanc, Marie-Claude Roy, Martin Roy, Sylvie Roy (Guillaume Genest), Johanne Roy (David Jean-Gagnon), Nicolas Brochu (Patricia Daigle), Marie-Pierre Brochu; ses 11 arrière-petits-enfants et ses belles-sœurs: Claire Pelchat (feu Edgar Lemieux) et Ghislaine Marceau (feu Roger Lemieux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Elle est partie rejoindre ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont prédécédée: Herménégide, Maria (Prosper Dussault), Simone, Rolande (Émile Dion), Irène (Alphonse Noël), Jeanette (Georges Côté), Gérard (Yvette Allaire) et son jumeau Moïse (Denise Breton). Elle part également rejoindre ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Roy: Fortunat, Ernest (Cécile Morin), Rosaire (Rose Fontaine), Rose-Anna (Ernest Leblanc), Lydia, Claudia (Alfred Aubé et Alphonse Hallé), Émilia (Roméo Laverdière), Germaine (Réal Samson). La famille tient à remercier le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3, Tél.: 418 683-8666 ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143 rue Wolfe, Lévis (Qc), G6V 3Z1. Par téléphone au 418 835-7188 / site internet: www.fhdl.ca