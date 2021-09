THÉBERGE, Thérèse Guillemette



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 23 octobre 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Thérèse Guillemette, épouse de feu Maurice Théberge. Elle était la fille de feu Raphaël Guillemette et de feu Eva Arbour. Elle demeurait à Saint-Raphaël.La famille recevra les condoléances auvendredi le 1er octobre 2021 de 9h00 à 10h45.et de là, au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Marcel Gendron), Denise (Michel Thomas) et René (Marcia Howell); ses 7 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Raphaël (feu Jeannette), feu Jules (feu Annette), feu Léo (feu Alice), feu Émilien (Cécile), feu Yvette (feu Louis-Georges), feu Henri (feu Élizabeth) et feu Raphaëlla (feu Lucien). De la famille Théberge, elle était la belle-sœur de: feu Gérard (Yolande), feu Marcel (Juliette), Raymond, feu Claude, feu Jacqueline, Jean-Paul, feu Rachelle (feu Philippe) et feu Rollande. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Tous les membres de la famille remercient spécialement Marie-Claude Labrecque de la Résidence au Cœur de Bellechasse inc. ainsi que les médecins et le personnel de la Maison d'Hélène de Montmagny pour les soins exemplaires, l'attention et l'affection qu'ils ont prodigués à madame Thérèse Guillemette. Un remerciement spécial à Gilles Bernatchez et nos cousines Lise Guillemette et Monique Routhier pour tous les services rendus à notre chère maman pendant plusieurs années. Madame Guillemette a été confiée pour crémation à la