7 petites randonnées pour profiter des joies de l'automne au Québec

Au-dessus d’un canyon, au milieu des pommiers, en compagnie des oies blanches: voici quelques randonnées, courtes et originales, qui sont particulièrement intéressantes à faire durant la saison des couleurs.

AVEC LES OIES DES NEIGES

1. Réserve nationale de faune de Cap-Tourmente

Saint-Joachim, région de Québec

Des milliers d’oies des neiges se rassemblent chaque automne (et chaque printemps) sur ce territoire protégé en bordure du Saint-Laurent. Entre mai et octobre, les randonneurs ont accès à 20 kilomètres de sentiers avec belvédères, passerelles et aires de repos. Pour prendre de la hauteur, on peut choisir La Falaise, qui grimpe sur l’escarpement du cap Tourmente et mène à un belvédère tourné vers le fleuve.

Sentier: La Falaise

Longueur: 4,2 km (aller-retour)

Difficulté: avancé

Tarif: 6 $ par adulte, 5 $ par étudiant

Infos: quebec-cite.com et baliseqc.ca

DANS LES POMMES

2. Cidrerie Michel Jodoin

Rougemont, Montérégie

À partir de la cidrerie Michel Jodoin - qui produit des cidres, spiritueux et moûts de pommes -, on peut se rendre sur le sommet du mont Rougemont. Un réseau de sentiers de 4,6 kilomètres permet de randonner à travers les pommiers et la nature, et de monter jusqu’à un belvédère surplombant les vergers des environs.

Sentier: Les sentiers Jean-Baptiste Jodoin

Longueur: 4,6 km (total)

Difficulté: intermédiaire

Tarif: 4 $ par adulte

Infos: micheljodoin.ca

À FLEUR D’EAU

3. Parc écomaritime de l’Anse-du-Port

Nicolet, Centre-du-Québec

Dans ce parc écologique situé aux abords du lac Saint-Pierre, on profite notamment de deux longues passerelles de bois sur pilotis et d’une tour d’observation de 12 mètres, entre marais et érablière. On peut aussi accéder à une plage et profiter d’aires d’observation pour guetter les oiseaux.

Sentier: Parc écomaritime de l’Anse-du-Port

Longueur: 2,3 km (total)

Difficulté: facile

Tarif: gratuit

Infos: nicolet.ca

4. Marais de la Rivière aux Cerises

Magog, Cantons-de-l’Est

Ce territoire de 1,5 kilomètre carré abrite plusieurs écosystèmes (tourbière, marécage, marais, forêt, etc.) et propose un réseau de sentiers de 5,8 km, ainsi qu’une tour d’observation. À ne pas manquer: la passerelle de 1,2 km qui permet de traverser la zone humide et de s’attarder à la faune et la flore, en toute saison.

Sentier: Marais de la Rivière aux Cerises

Longueur: 5,8 km (total)

Difficulté: facile

Tarif: contribution volontaire

Infos: maraisauxcerises.com

AU-DESSUS D'UN CANYON

5. Canyon des Portes-de-l’Enfer

Saint-Narcisse-de-Rimouski, Bas-Saint-Laurent

Vous avez peut-être entendu parler de ce parc pour sa passerelle de 63 mètres de haut, mais saviez-vous qu’il était aussi possible de descendre au creux du canyon des Portes-de-l’Enfer, dont les parois atteignent 90 mètres de haut? Pour cela, on emprunte les 300 marches de la Descente aux Enfers via le Sentier du Draveur, qui permet aussi de marcher sur le pont suspendu, d’admirer la chute Chaud et, évidemment, de profiter des couleurs d’automne.

Sentier: Le Sentier du Draveur

Longueur: 5,2 km (boucle)

Difficulté: Intermédiaire

Tarif: 15,50 $ par adulte, 8 $ par enfant de 5 à 17 ans, 39,50 $ par famille

Infos: www.terfa.ca et baliseqc.ca

6. Canyon Sainte-Anne

Beaupré, région de Québec

Trois ponts suspendus vous attendent le long des 3 kilomètres de sentiers du Canyon Sainte-Anne, où l’on peut voir des parois et chutes impressionnantes au milieu de la nature colorée. L’un d’eux, le pont McNicoll, flotte à quelque 60 mètres au-dessus de la rivière Sainte-Anne, alors qu’un autre, le pont Laurent, se trouve tout au fond du gouffre, au pied d’un escalier de 187 marches.

Sentier: Canyon Sainte-Anne

Longueur: 3 km (total)

Difficulté: facile

Tarif: 12,61 $ par adulte, 9,57 $ par enfant de 13 à 17 ans, 6,996 par enfant de 6 à 12 ans

Infos: canyonsa.qc.ca

7. Parc de la gorge de Coaticook

Coaticook, Cantons-de-l’Est

C’est dans ce parc que se trouve le plus long pont suspendu pour piétons (163 mètres) de toute l’Amérique du Nord. Pour le parcourir et pour admirer la gorge de Coaticook, qui fait jusqu’à 50 mètres de profondeur, on emprunte le bien nommé sentier La Gorge, qui permet aussi de voir un barrage et une grotte. Paysages flamboyants garantis!

Sentier: La Gorge

Longueur: 3,5 km (boucle)

Difficulté: facile

Tarif: 8 $ par adulte, 4,75 $ par enfant

Infos: gorgedecoaticook.qc.ca

* À savoir: certains de ces sites ferment à la mi-octobre, informez-vous des horaires avant de planifier une escapade.