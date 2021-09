JACQUES, Marie-Thérèse Bolduc



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 26 septembre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Marie-Thérèse Bolduc, épouse de feu Lucien Jacques. Elle demeurait à Sainte-Marie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Yves Bilodeau), Jacqueline, Doris, Claire (Garry Plant) et son petit-fils: David-William Martel (Kiley Hodgson). Elle était la sœur de feu Simone, feu Réal (Raymonde Caron), feu Léandre (feu Marie-Alice Lessard), feu Jeannine (feu Clément Berthiaume), Cécile (Conrad Bonneau), Rose-Ange (feu Armand Bilodeau), Lauréanne (Gaston Hazen) et Lise (Denis Lachance). Elle était la belle-sœur de feu Victor (feu Madeleine Fortin), Henri-Paul, feu Rose-Ange (feu Hercule Rodrigue), Lauréat (Carmen Lessard), feu Charles-André, Cécile (Gino de Santis), Jeanne-d 'Arc (Maurice Huppé), Jean-Marc, Alyette, Lise (Denis Cartier), Roger, feu Michel et Réjean (Nicole Grégoire). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium de lajeudi, le 30 septembre de 19 h à 20 h 30, vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier le Dr Yvan Mathieu, tout le personnel du CHSLD de Sainte-Marie et du Château Sainte-Marie ainsi que tous ceux et celles qui ont pris soin d'elle et qui lui ont prodigué de bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la SPA Beauce-Etchemin (733, route Kennedy, Beauceville (Québec), G5X 1C2) : https://www.spabeauceetchemin.com/, à la Fabrique de Sainte-Mère-de-Jésus (Sainte-Marie) (62, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie (Québec), G6E 4A2) : https://smdj.ca/financement-cva ou à la Fondation Le Crépuscule (774-G Rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie (Québec) G6E 0K6) : https://www.lecrepuscule.ca/