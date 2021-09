GAGNÉ, Gérard-Marie ing.



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 22 septembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Gérard-Marie Gagné, ingénieur, époux de feu Anne-Marie Samson, fils de feu Dollard Gagné et de feu Madeleine Bouchard, il demeurait à Charlesbourg, autrefois à Sainte-Foy (paroisse St-Benoit Abbé). Il était natif de Pointe-au-Pic.L'inhumation aura lieu en toute intimité au cimetière du Parc Commémoratif La Souvenance, 301, rang Ste-Anne, Québec. Il laisse dans le deuil son fils Martin (France Perrier); ses trois petits-fils: Vincent (Émilie Auclair), Charles-Antoine (Andréanne Blanchette) et Jean-Michel (Charles Nantel Desjardins); ses sœurs: Agathe (Jacques Collard) et Louisette (Lucien Marcil); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Samson: Aline (Raymond Bunt), Yolande (Pete Plitnikas), Richard (Monique Lefebvre) et Gilles (Sylvie Girard); sa grande amie Marina Lefrançois, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Il était le frère de feu Aline (Gilles Vézina). Ingénieur de formation, il s'est illustré dans de nombreux projets d'ingénierie chez Roche, Genivar et Gallium. Pour honorer son souvenir, des dons peuvent être faits à la Maison Michel-Sarrazin où son épouse avait été chaleureusement entourée avant son décès, 124-801, Grande Allée Ouest, Québec (Qc) G1S 1C1, 418 687-6084.