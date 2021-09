BÉDARD, Léon



À l'hôpital régional de Portneuf, le 23 septembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Léon Bédard, Chevalier de Colomb 3ième degré conseil 3017, époux de feu madame Marie-Claire Drolet. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Bédard laisse dans le deuil, ses enfants: feu Diane (Benoit Lepire), Gracien (Denise Bédard), Hélène (Paul Trudel), André (Marie-Josée Petit), Noëlla (Benoit Bédard) et Nicole; ses petits-enfants: Ghislain (Marie-Pierre Girard), Yves (Kathy Giasson), Anne (Patrick Maldague), Sébastien, Stéphane (Jeffrey Morona), Lisa, Sandra (Steven Minier) et Carl Petit (Dylan Coulombe-Gagnon); ses arrière-petits-enfants, ses frères et ses sœurs de la famille Bédard: feu Adrien, feu Pierre (feu Julienne Cantin, feu Monique Dion), feu Eugène (Flossie Smith), feu Gabriel (feu Louise Langlois) et feu Patricia (feu Raymond Dion); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Drolet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les enfants de monsieur Bédard souhaitent prendre le temps de remercier tous les gens qui ont, de près ou de loin, pris soin de leur père durant ses nombreux séjours. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lale jeudi 30 septembre de 14h à 17h et de 19h à 22h;jour des funérailles, de 9h à 10h30.et de là au crématorium.L'urne sera déposée au cimetière paroissial à une date ultérieure. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, (Québec) G1S 3G3, www.cancer.ca.