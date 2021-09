LAFLAMME, Jeannine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 septembre 2021, est décédée madame Jeannine Laflamme, épouse de feu monsieur Jean-Claude Ouellet, fille de feu Omer Laflamme et de feu Marie-Anna Boulet. Elle demeurait à Lévis, secteur Lauzon. Elle laisse dans le deuil, ses filles: Marlene, Linda (Jamal Ben Messaoud) et Martine (Gilles Sirois); ses petites-filles: Marie-Michèle Lemieux-Ouellet (François Hudon), Samira (Simon Rousseau), Salima (Daniel Dufour), Farah (Jaskaran Singh) et Leila Ben Messaoud, Anne-Sophie Ouellet-Sirois (Guillaume Costa); ses arrière-petits-enfants: Cassandre Lee-Ouellet, Olivia et Raphael Dufour. De la famille Laflamme, Marcelle, Roger (Andrée Blais) et Nicole, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et sa belle-sœur Denise Presseau, sa tante Marie-France Boulet. Elle est allée rejoindre sa fille Isabel, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Gaston, Monique, Marc (Ginette Pelletier), Jean-Marie, Fernand Laflamme. De la famille Ouellet: Georges (Liliane Leblond), Maurice (Louisette St-Onge) Aline (Ernest Bégin), Évangéline (Henri Bourassa) Lauréat (Lucie Guay, Dolorès Desrosiers), Sarto (Lucette Deschênes), Maria (Sylva Deschênes), Émilia, Lionel (Gertrude Roy), Lévis, Vincent (Cécile Bourassa, Alfrédine Choret), Monique (Reynald Rouillard) et André. Pour ceux qui le désirent, des offrandes peuvent être faites à l'Association du Syndrome de Down. https://www.asdet21.org/faire-un-don-memoriam.à compter de 9h30.et de là au cimetière Mont-Marie, section Lauzon.