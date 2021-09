Arrestations pour de nombreux vols de véhicules

Une série d’arrestations se sont déroulées à Montréal et sur la Côte-Nord à Sept-Îles et Baie-Comeau au cours des derniers jours.

La Sûreté du Québec (SQ) a épinglé quatre hommes suspectés d’être liés à près d’une cinquantaine de dossiers de vol et de vandalisme sur des véhicules depuis le mois de mai à Sept-Îles.

Les individus ciblaient particulièrement les véhicules non verrouillés.

Jean-François Lejeune, 28 ans, et Gabriel Thibault-Cormier, 19 ans, ont été accusés de vol et d’introduction par effraction. M. Thibault-Cormier a de plus été accusé de menace de mort et de bris de conditions.

L’enquête de la SQ doit se poursuivre.