[BALADO] La Zone payante: le combat des plus grands!

Dans le coin gauche, grand architecte de la dynastie des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et universellement reconnu comme le plus grand entraîneur-chef de l’histoire de la NFL: Bill Belichick et ses huit bagues du Super Bowl, dont six avec les Pats.

Dans le coin droit, pivot qui a redéfini l’excellence à la position la plus importante du ballon ovale et reconnu également comme le plus grand quart-arrière de tous les temps: Tom Brady et ses sept conquête du trophée Vince-Lombardi, dont la plus récente dans l’uniforme des Bucs à sa première saison sous le chaud soleil floridien.

Qui gagnera cette partie qui représente bien plus qu’un simple rendez-vous dominical hebdomadaire?

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Le gourou et grand tacticien qui a évincé l’enfant chéri de Boston du vestiaire des Pats ou le beau Tom qui derrière son sourire enjôleur cache un redoutable compétiteur qui ne voudra pas retourner bredouille dans sa nouvelle demeure?

La Zone payante possède évidemment les réponses et analysera pour vous le duel le plus important de la saison régulière tout en donnant la signification du match pour les deux hommes.



Votre balodo préféré examine également les difficultés actuelles des pivots recrues dans le circuit Goodell, les meilleurs botteurs du circuit qui font souvent la différence dans un match, les joueurs qui ont plus de vies qu’un chat dans la NFL et bien plus encore!Après une première semaine catastrophique dans les prédictions, vos experts reviennent lentement vers le chemin de la respectabilité. Ce n’est pas encore le temps de se péter les bretelles, mais vous pouvez faire de nouveau confiance à vos deux analystes pour vos paris hebdomadaires de la fin de semaine.

La Zone payante fait également un survol du niveau de panique chez les Chiefs qui se retrouvent dernier de leur division, du début de saison lamentable de Big Ben avec les Steelers et du futur de Carson Wentz avec les Colts. Un sombre individu des Cowboys de Dallas tente de corrompre le système de dépistage anti-drogue de la NFL et se mérite une place de choix à la célèbre chronique «Au bar». Il est accompagné d’une verte recrue qui a sous-estimé la vitesse de jeu d’un match de saison régulière du circuit.

Bonne Écoute!

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette