VEILLEUX, Anita

Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le dimanche 26 septembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Anita Veilleux, épouse de feu Marcel Fortin et fille de feu Léonidas Veilleux et de feu Marie-Anna Fecteau. Elle demeurait à Beauceville. Madame Anita Veilleux sera exposée aule jeudi 30 septembre en après-midi de 13h30 à 16h30 et en soirée de 19h à 21h30 ainsi que le vendredi 1er octobre, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches.Ultérieurement, l'inhumation se fera au cimetière Saint-François de Beauceville. Elle laisse dans le deuil outre ses enfants: Marianne (Claude Dubé) et Louis-Paul Fortin (Nathalie Giguère); ses petits-enfants: Pierre-Charles (Megan Chapin-Dubé), Marie-Catherine (Yassine Alwassily), Anne-Julie Dubé (Jesus Bautista), Louis-Albert (Alexann Poulin), Rose-Marie (Simon-Olivier Maheux-Parent) et Anne-Victoria Fortin; ses arrière-petits-enfants: Amélia et Henry Dubé. Elle était la soeur de: Lorraine (Armand Quirion), Jean-Luc (Françoise Bourque), Bibiane (feu Normand Poulin), feu Martin (Henrietta Poulin), Ovila (Lise Dubois) et Julien Veilleux (Nicole Poulin). Elle était la belle-soeur de: feu Auréa, feu Gérard (feu Françoise Gilbert), feu Donat (Irène Roy), feu Adrienne (feu Jean-Blaise Fecteau), Fernand (feu Rita Gilbert), feu Noël, feu Aurore (Gilles Morin), Alida (Clovis Déry), Noëlla (feu Camilien Quirion), feu Arsène et Hélène Fortin (Jean-Luc Côté). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille est reconnaissante pour les bons soins prodigués par le personnel de l'hôpital de Saint-Georges. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'église St-François de Beauceville.