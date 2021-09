Bianca Andreescu ne fait que passer à Chicago

La Canadienne Bianca Andreescu a été battue dès son premier duel au tournoi de tennis Chicago Fall Classic, mercredi.

Bénéficiant d’un laissez-passer pour le premier tour, l’athlète de 21 ans a été défait par l’Américaine Shelby Rogers en deux manches de 6-4 et 7-5. Ce duel de la deuxième ronde a duré près de deux heures.

Andreescu a été brisé à trois reprises, tandis qu’elle a fait le coup à la 43e joueuse sur l’échiquier mondiale seulement une fois. La gagnante des Internationaux des États-Unis en 2019 a pourtant obtenu huit occasions de prendre le service de sa rivale.

La 20e joueuse au classement de la WTA a conclu son affrontement avec quatre as et autant de doubles fautes. Il s’agissait d’un retour au jeu pour Andreescu, qui n’avait pas foulé les terrains de tennis depuis sa défaite en huitième de finale du tournoi du Grand Chelem de New York, au début du mois de septembre.

De son côté, Rogers a signé son sixième gain contre une joueuse du top 20 mondial en 2021.