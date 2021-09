Capitaine Rochette

L’an dernier, Patrick Roy avait offert à Théo Rochette le rôle de capitaine, mais ce dernier avait préféré se donner une saison d’expérience de plus avant d’accepter le défi. Maintenant prêt à porter le « C », les Remparts ont confirmé, mercredi, qu’il était devenu le 26e capitaine de la concession depuis sa renaissance en 1997.

L’attaquant de 19 ans sera épaulé par Nicolas Savoie, Édouard Cournoyer et Nathan Gaucher, qui porteront le « A ».

« J’avais demandé à Théo l’an dernier s’il se sentait prêt à être le capitaine et il m’avait demandé une année de plus. On avait donc donné le rôle à Thomas [Caron]. Théo est prêt cette année. Il est ici depuis qu’il a 17 ans et j’aime le leadership qu’il amène dans la chambre, sa présence dans le vestiaire. Je pense qu’il est rendu là et il est capable de prendre plus de responsabilités maintenant qu’il est âgé de 19 ans », a réagi Roy mercredi.

Théo Rochette affichait quant à lui un large sourire.

« C’est un honneur. Les Remparts sont l’équipe que je suis depuis que je suis jeune. [...] Je veux maintenant essayer de montrer l’exemple. La culture des Remparts, ce sont des équipes qui travaillent fort. Je veux montrer cet exemple autant sur qu’en dehors de la glace pour que les autres gars suivent ce mouvement. »

Citant Sidney Crosby comme « un modèle exemplaire pour tous les jeunes et ses coéquipiers », Rochette nomme aussi un autre leader, moins connu celui-là, sur qui il aimerait se baser dans ses nouvelles responsabilités.

« Zachary Lavigne était le capitaine à Chicoutimi quand je suis arrivé à 16 ans. C’est l’un des gars qui m’a le plus marqué par son leadership. C’est l’un des meilleurs capitaines que j’ai vus dans ma vie », se souvient-il.

Résilience et persévérance

La dernière année et demie n’a pas été que remplie de joie pour Rochette qui, à deux reprises, a essuyé le refus de toutes les équipes au repêchage de la LNH. Fraîchement de retour du camp des Maple Leafs de Toronto, Patrick Roy voit en Rochette un joueur qui a tenté de transformer ses échecs en quelque chose de positif.

« Ce que j’aime de Théo, c’est sa persévérance. Il aurait eu mille et une excuses pour abandonner, mais il continue de s’acharner pour réussir et je suis convaincu qu’il va y arriver. Il sait ce qu’il doit améliorer comme joueur et maintenant on lui donne la responsabilité de leader dans l’équipe. »

Aimé et respecté

Photo Stevens LeBlanc

Fidèle à sa façon de faire, Roy a pris la décision en compagnie de son groupe d’entraîneurs. Même si les joueurs n’ont pas été consultés, ils ont accueilli avec positivisme la nouvelle.

« Théo, c’est un super bon gars et tout le monde l’aime et le respecte. Je pense qu’il est à son affaire et il faut prendre exemple sur lui. C’est un gars qui peut être vocal dans le vestiaire. Si on a besoin de se réunir, il est capable de parler dans la chambre et les gars l’écoutent. Même chose quand ça va bien, il est capable de nous le dire », estime Cournoyer, qui portera le « A » pour une deuxième saison consécutive.

Plusieurs bons candidats ont été laissés de côté

Fait rarissime : aucun vétéran de 20 ans ne portera de lettre cette saison avec les Remparts.

Mais ça ne veut pas dire pour autant que Louis Crevier, Christophe Farmer et Fabio Lacobo – le gardien n’aurait pu porter de lettre de toute façon – ne seront pas des leaders importants dans le vestiaire, a tenu à souligner Patrick Roy, hier.

Ce dernier a rencontré Farmer afin de lui faire part de sa décision concernant le capitaine et les assistants, pour s’assurer qu’il n’y a pas de malentendu.

« Je me suis assis avec [Christophe] Farmer et je lui ai expliqué que je n’ai jamais eu de lettre, mais que ça ne m’a jamais empêché d’être un leader dans mes équipes. Je pense qu’il peut faire la même chose. De toute façon, les jeunes regardent nos 20 ans, ils n’ont pas besoin d’une lettre pour avoir un titre de leader. Je pense aussi que c’est une belle marque de confiance envers nos joueurs qui sont ici depuis trois ans. »

Parmi ces joueurs qui sont avec les Remparts depuis trois ans et qui porteront une lettre sur leur chandail, il y a Édouard Cournoyer. Honoré d’être à nouveau considéré parmi les leaders de l’équipe, le robuste défenseur reconnaît que plusieurs bons candidats ont été écartés.

« [Christophe] Farmer et [Louis] Crevier sont des joueurs de 20 ans et ils arrivent des Saguenéens de Chicoutimi, qui avaient une très bonne équipe. Ce sont des gars avec beaucoup d’expérience et de bagage dans le hockey junior. Ils vont nous aider aussi. En bout de ligne, ce n’est qu’une lettre sur un chandail. Dans la chambre, ce sont des gars qui ont autant de respect que nous dans l’équipe. »

Culture

D’ailleurs, outre Théo Rochette, qui a disputé sa première saison dans la LHJMQ avec les Saguenéens de Chicoutimi avant de débarquer à Québec, les trois autres membres du « groupe de leaders » des Remparts ont été repêchés et développés au sein de l’organisation.

Nathan Gaucher (première ronde en 2019), Nicolas Savoie (4e ronde en 2018) et Cournoyer (9e ronde en 2018) sont des Remparts depuis leurs débuts, tandis que Rochette disputera sa troisième saison à Québec.

« On veut des joueurs qui ont été avec l’équipe pour une certaine période de temps. Ce sont des gars qui ont un certain vécu avec nous et ça aide quand on prend notre décision », a expliqué Patrick Roy.