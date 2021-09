Carey Price sera-t-il prêt pour le début de la saison?

Il est possible que le gardien Carey Price ne soit pas en mesure d’entamer la saison régulière avec le Canadien de Montréal, le 13 octobre, contre les Maple Leafs, à Toronto.

• À lire aussi: «Ça fait monter le niveau de confiance» -Jesperi Kotkaniemi

• À lire aussi: Gallagher orphelin de trio

Demeurant prudent sur le sujet, l’entraîneur-chef Dominique Ducharme préfère ne pas voir trop loin à l’avance.

«Si Carey n’est pas là, Jake [Allen] sera dans les buts et avec lui, on veut avoir le gardien qui est le plus prêt à jouer dans la Ligue nationale», a notamment mentionné Ducharme, mercredi, durant son point de presse quotidien.

Après avoir été opéré à un genou, le 23 juillet, Price prendra un peu de temps à l’écart de la patinoire au cours des prochains jours pour contrôler l’enflure.

Concernant le possible adjoint d’Allen, si le célèbre numéro 31 n’est pas rétabli pour entamer la campagne, la lutte se fera entre Cayden Primeau et Michael McNiven.