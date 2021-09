Déneigement: manque d’opérateurs à Saguenay

La pénurie de main-d'œuvre touche pratiquement tous les secteurs d'activité et les entreprises de déneigement ne font pas exception. Elles peinent à recruter des opérateurs et espèrent compléter leur équipe d'ici la première bordée de neige.

Chez les entrepreneurs en déneigement, on anticipe déjà un manque d'opérateurs. «Pour compléter mon équipe, deux ou trois de plus, je serais correct», a indiqué mercredi Jérémie Savard, propriétaire de l’entreprise Déneigement les 3FS de Saguenay.

«Il nous en manque un, mais je ne veux pas le remplacer. On a jeté l'éponge. On a abandonné le secteur que cette personne-là faisait», a expliqué pour sa part Nathalie Tanguay de chez Déneigement Robin Morin.

Il est plutôt difficile d'être attractif. Les conditions de travail sont exigeantes et les candidats se font plutôt rares. «Ce n'est pas évident, on n'a pas d'horaire, on n'a pas d'heures fixes, on ne sait jamais à quelle heure on va finir», a confirmé Mme Tanguay.

Il faudra donc faire preuve d'imagination pour être prêts à répondre à la demande.

«Présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on diminue notre secteur pour faire le moins de kilomètres. On augmente finalement le nombre de clients dans un rayon plus petit», a affirmé Nathalie Tanguay.

L'augmentation du coût des équipements complique aussi les choses pour les entrepreneurs. Un tracteur peut coûter plusieurs milliers de dollars de plus cette année.

«Juste les grattes qu'on ajoute sur les tracteurs, c'est 3000 $ à 4000 $ de plus cette année», a mentionné Jérémie Savard.

On a dit à TVA Nouvelles que la facture de déneigement sera semblable à celle de l'an dernier. Du moins pour les entrepreneurs à qui nous avons parlé.