«Ensemble pour elles»

C’est sous ce thème que la YWCA de Québec tiendra sa 17e soirée-bénéfice « De l’ombre à la lumière » le mercredi 17 novembre sous la coprésidence d’honneur d’Andrea Gomez (photo de gauche), cofondatrice et directrice générale d’Omy Laboratoires, entreprise québécoise de cosmétiques sur mesure, et Béatrice Robichaud (photo de droite), conférencière dans plus de 30 pays, copropriétaire de l’entreprise Panthera Dental. Dans une formule virtuelle, la soirée-bénéfice permettra d’amasser des fonds pour l’hébergement et les services d’accompagnement de la YWCA Québec.

Les billets sont maintenant en vente sur le site internet www.ywcaquebec.qc.ca au coût de 300 $ pour un accès virtuel, un repas 4 services et une bouteille de vin. Il est également possible de participer à la soirée sans repas au coût de 125 $.

65 ans de mariage

Photo courtoisie

Félicitations à Geneviève Fortier et Jean-Maurice Demers (photo) qui célèbrent aujourd’hui leurs noces de palissandre. Mariés le 29 septembre 1956, ils demeurent encore dans leur maison de St-Gilles (Lotbinière), où ils peuvent encore accueillir leurs 8 enfants, 23 petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants ainsi que leurs conjoints et conjointes. Âgés de 82 et 88 ans, fidèles lecteurs du Journal de Québec, ils seront très heureux de se retrouver dans ma chronique de ce matin pour souligner l’événement.

Nouvelle directrice générale au CFDL

Photo courtoisie

La Fondation du Collège François-de-Laval (CFDL) compte, depuis peu, sur une nouvelle directrice générale. Il s’agit de Véronique Hébert qui a œuvré pendant plus de 20 ans en développement d’affaires, marketing, communications et gestion d’événements. Plusieurs l’ont connu chez Décorum de 2002 à 2013, et d’autres, au Château Laurier de 2013 à 2020. Jusqu’à récemment elle était directrice du développement philanthropique à la Fondation de l’Université Laval. Elle succède à Alexandre Bourque, qui était en poste depuis près de 8 ans, qui a quitté afin de relever d’autres défis. Sur la photo, Véronique Hébert est entouré de : Christian Côté, CPA, CA, EEE, CFF, président du CA de la Fondation du CFDL (à gauche) et de Marc Boulanger (à droite), nouveau directeur général du CFDL depuis le 1er juillet dernier.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 29 septembre 2016. Brad Marchand (sur des passes de Jonathan Toews, Alex Pietrangelo) marque en désavantage à 44 secondes de la fin du match et le Canada conserve sa fiche parfaite en l’emportant 2-1 sur l’Europe pour ainsi gagner la Coupe du monde de hockey présenté au Centre Air Canada à Toronto.

Anniversaires

Photo courtoisie

Mario LaRue (photo), propriétaire-kinésiologue du Centre Form Action de Pont-Rouge, 61 ans... Benoit Pouliot, Franco-Ontarien qui a mené une carrière de 12 saisons dans la LNH avec entre autres les Canadiens (2010-2011), 35 ans... Gilles Myrand, ancien conseiller municipal à Sainte-Foy de 1981 à 1993, 74 ans... Anne Fortier, hygiéniste dentaire de Québec, 62 ans... Warren Cromartie, avec les Expos de 1974 à 1983, 68 ans... Lech Walesa, ex-président de la Pologne, 78 ans... Silvio Berlusconi, ancien chef du gouvernement italien, 85 ans... Jerry Lee Lewis, pionnier du rock and roll américain, 86 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 29 septembre 2020 : Helen Reddy (photo), 78 ans, chanteuse australienne célèbre pour son hymne féministe I Am Woman en 1971... 2018 : Gordon Donald Simons, 89 ans, homme d’affaires de Québec aux commandes de la chaîne de vêtements québécoise Simons de 1952 jusqu’en 1996... 2017 : Lioudmila Belooussova, 81 ans, patineuse artistique soviétique, championne olympique (1964, 1968)... 2016 : Micheline Pelletier, 72 ans, mairesse de Sainte-Anne-des-Monts... 2015 : Phil Woods, 83 ans, saxophoniste américain... 2015 : Dr Aylmer Baker, 76 ans, chiropraticien D.C., de Québec... 2014 : JP Auclair, 37 ans, pionnier du ski acrobatique au Québec... 2010 : Tony Curtis, 85 ans, acteur américain... 2006 : Cardinal Louis-Albert Vachon, 94 ans, archevêque de Québec de 1981 à 1990... 1999 : Jean-Louis Millette, 64 ans, comédien québécois... 1996 : Claire Bonenfant, 71 ans, grande figure du féminisme au Québec... 1987 : Henry Ford II, 70 ans, président de Ford de 1945 à 1979...