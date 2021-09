Erreur administrative coûteuse: Les Spartiates du Vieux Montréal perdent deux parties par forfait

La saison de football collégial division un vient d’avoir un rebondissement important puisque les Spartiates du Vieux Montréal viennent de voir deux parties remportées sur le terrain être transformées en défaites en raison d’un joueur inadmissible.

La direction des Spartiates a commencé à se douter qu’il y avait des irrégularités au sujet de l’éligibilité d’un joueur le 17 septembre. Après avoir effectué les vérifications nécessaires, les Spartiates se sont aperçus le 23 septembre que le joueur en question n’était pas éligible et ils ont décidé de déclarer la situation au Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

«Il y a bien eu une erreur administrative rapportée par l’organisation des Spartiates concernant un joueur. Nous avons appliqué le règlement qui veut que les parties jouées se transforment en défaites par forfait», mentionne simplement le grand patron du RSEQ, Gustave Roel.

Les deux matchs en question sont une victoire facile face à Vanier le 4 septembre en raison de plusieurs absents liés au protocole de la COVID-19 chez les Cheetahs et un gain de 14-13 face à Saint-Jean le 11 septembre au domicile des Géants. Les deux parties ont maintenant un pointage de 6-0 en faveur de la formation adverse.

La première partie et la dernière partie du Vieux Montréal restent avec des résultats inchangés parce que le joueur impliqué n’était pas de la formation. La direction de l’institution ne souhaitait pas identifier le joueur en question.

Paysage différent

Les Spartiates passent maintenant d’une fiche de trois victoires et une défaite et à une égalité en tête du classement à une fiche d’un seul gain contre trois échecs et l’avant-dernière place de la section Sud-Ouest. Une situation qui ne plait évidemment pas à l’entraîneur-chef Renaldo Sagesse.

«Les joueurs ont appris la nouvelle en début de semaine par l’entremise de la direction. Ils étaient surpris et évidemment déçus. C’est certain que c’est plate, mais on a bien fait comprendre à nos joueurs qu’ils n’ont rien fait de mal dans cette histoire. Il faut apprendre à vivre avec tout simplement.»

Source de motivation

Le pilote a été extrêmement limpide sur la suite des choses pour sa formation. Sagesse refusait catégoriquement de voir la situation actuelle d’une autre façon qu’un simple obstacle à franchir.

«La direction a été très transparente en rapportant l’incident et ça ne sert à rien de trouver des coupables. L’objectif reste le même. On veut faire les séries et on va aborder chaque partie de cette façon d’ici le reste du calendrier.»

Le dirigeant a également relativisé les choses avant de terminer l’entretien.

«Il reste une partie contre chaque équipe, on a le temps de se rattraper. Avec la pandémie, tout ce que les jeunes veulent avoir c’est la chance de jouer. Il y avait beaucoup d’intensité hier à la pratique et nous sommes habitués à l’adversité chez les Spartiates.»

Format des séries

Pour les amateurs du football collégial division un, le format des séries devrait être décidé le 15 octobre par les responsables des sports. De l’avis de plusieurs entraîneurs du circuit, on devrait s’attendre aux quatre premières équipes de chaque section qui se qualifient aux séries. Le premier tour devrait normalement permettre le croisement des deux sections.