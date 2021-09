Incendie suspect à Québec: un véhicule volé a pris feu

Les forces de l’ordre ont dû se déplacer sur la route de l’aéroport très tôt mercredi matin après qu’un véhicule vraisemblablement volé ait pris feu dans un champ.

Des citoyens ont contacté les autorités vers 5h30, après avoir entendu un « bruit de détonation » près de leur domicile.

Arrivé sur les lieux quelques minutes plus tard, le Service de protection contre les incendies de la Ville de Québec (SPCIQ) a constaté qu’une camionnette avait pris feu dans le champ en face du 1976, route de l’aéroport.

Les policiers (SPVQ) ont été demandés en assistance dans ce dossier pour faire la circulation dans le secteur. Après l’extinction du brasier, ces derniers ont toutefois réalisé qu’il s’agissait d’un véhicule qui avait été déclaré volé.

Deux enquêtes sont donc menées simultanément par les policiers et les pompiers, l’une au sujet du vol et la seconde au sujet de la cause de l’incendie.

Sur ce dernier aspect, le Commissariat aux incendies est loin d’écarter la thèse criminelle, affirme le porte-parole du SPVQ, David Poitras.

Personne n’a été blessé lors de cet événement.