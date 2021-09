La Sépaq acquiert la partie sud de la pourvoirie Safari Anticosti

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) met la main sur la partie sud de la pourvoirie Safari Anticosti pour accentuer son offre sur l’île.

Des bâtiments et les droits de chasse et pêche sur un territoire de près de 1500 kilomètres carrés sont cédés pour 26,1 millions $.

La pourvoirie Safari Anticosti occupe une grande partie de l’île située au cœur du golfe Saint-Laurent.

L’homme d’affaires beauceron Marcel Dutil, fondateur de Canam, en est le propriétaire avec sa famille. Lors de l'annonce de la transaction mardi, son fils Charles a expliqué qu’une réflexion intergénérationnelle a récemment entraîné la décision de vendre les trois quarts de ce vaste territoire, paradis de chasse et de pêche.

«Mon père a 79 ans, j’ai un frère et deux sœurs. On est tous dans le milieu de la cinquantaine. Il y a eu des discussions normales. Au niveau des opérations de la famille, la pourvoirie nous tient à cœur, mais quand on regarde la grandeur de la pourvoirie, le secteur sud est celui que l’on voit moins souvent», a-t-il raconté.

La famille Dutil a donc décidé de se départir de la partie sud de la pourvoirie. Au cours de la dernière année, des contacts ont été établis avec de potentiels acheteurs. La famille Dutil privilégiait une transaction avec des intérêts québécois. Les négociations entamées avec la Sépaq, déjà présente à l’île d’Anticosti, ont abouti à une transaction de 26,1 millions $.

«On a fait tous les "due diligence" comme on dit pour faire l’acquisition. Je pense qu’on a un joyau dans les mains qui va s’ajouter aux forfaits de la Sépaq», a indiqué Pierre Dufour, ministre responsable des Forêts, de la Faune et des Parcs.

L’achat inclut deux auberges et 15 chalets, totalisant 51 chambres, ainsi qu’une flotte de véhicules. Une entente a aussi été conclue pour l’utilisation par la Sépaq de l’aéroport privé de Rivière-aux-Saumons.

Investissements à venir

En plus de l’acquisition au coût de 26 millions $, la Sépaq investira 7,3 millions $ pour réaliser divers aménagement et projets de transition énergétique.

Le ministre Dufour a indiqué qu’il a dû vendre ce projet au conseil des ministres. Pierre Dufour croit que la transaction assure la protection, l’accessibilité et la mise en valeur de l’île d’Anticosti pour les Québécois.

«La journée que tu as des étrangers qui acquièrent ce type d’infrastructures là, tout peut changer au niveau du mode de travail, des capacités présentées pour le tourisme. La Sépaq a fait ses preuves», a précisé Pierre Dufour.

D’ici 2022, l’offre de la pourvoirie sera harmonisée avec le modèle d’exploitation de la Sépaq, a indiqué le président-directeur général de la Sépaq, Jacques Caron.

«C’est un investissement. Ce n’est pas une dépense. C’est de rentabiliser ça avec nos forfaits, avec notre force de vente et nos économies d’échelle globales. Parce que vous comprendrez qu’on est déjà un gros joueur sur l’île», a-t-il dit.

L’éloignement et le coût du transport aérien ne permettent pas à toutes les bourses de visiter l’île d’Anticosti. Le gouvernement du Québec fait toutefois le pari qu’en accentuant la présence de la Sépaq sur l’île, un plus grand nombre de Québécois auront l’occasion de mettre les pieds sur ce joyau pour lequel des démarches sont entreprises en vue de sa reconnaissance au patrimoine mondial par l’UNESCO.