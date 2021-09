L'adaptation aux changements climatiques demande des stratégies

Selon un nouveau rapport de l'Institut canadien pour des choix climatiques, il faut développer des stratégies rapidement pour s'adapter aux changements climatiques. Les infrastructures, dont les immeubles et les routes, ne sont pas prêtes à faire face aux changements climatiques et ça risque de coûter cher.

«Je pense que les décisions en matière d’infrastructures ne tiennent pas assez compte des changements climatiques, et ça peut coûter des millions et des milliards aux Québécois et aux Canadiens à moins que les gouvernements agissent maintenant», souligne Julien Bourque, associé de recherche à l'Institut canadien pour des choix climatiques.

Il explique qu'il est important d'avoir l'information nécessaire pour prendre des décisions éclairées.

«On n’a pas de carte qui nous dit où les risques sont ou d’outils pour savoir comment et où construire. C’est ça en partie, et ça passe aussi par la divulgation de ces risques-là dans les marchés pour que ça soit pris en compte», dit M. Bourque.

Il note que par exemple, 45 % des Canadiens pensent être couverts par leurs assureurs pour des inondations, mais en réalité, seulement 10% à 15% des gens le sont.

«Il y a du travail à faire à tous les niveaux, et il faut amener cette conversation d’adaptation au niveau des politiques qu’il faut prendre», note M. Bourque. «Il faut une réduction des émissions des gaz à effet de serre alors qu’on construit ces infrastructures pour atteindre un net zéro d’ici 2050. Il faut s’assurer que ces infrastructures-là seront résilientes, sinon on va se retrouver à envoyer de l’argent à réparer et à maintenir des infrastructures déficientes.»

Il donne en exemple la vague de chaleur qui a eu lieu en juillet dernier à Vancouver, où des fils électriques aussi ont fondu tellement il faisait chaud.

«Dans le rapport, on utilise l'iceberg comme métaphore, dans le sens où ce qu’on présente c’est vraiment la pointe, il y a d’autres effets qu’on ne peut pas prévoir.»