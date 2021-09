L'habitat de la plus petite grenouille du Québec en péril

Le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) et la section québécoise de la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP Québec) exhortent le gouvernement fédéral d’adopter un décret pour protéger la plus petite grenouille du Québec, en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

L’habitat de la rainette faux-grillon est actuellement menacé par des travaux de prolongement du boulevard Béliveau à Longueuil, sur la Rive-Sud de Montréal, et les développements immobiliers associés dans le secteur.

Au regard de l’urgence de la situation, les deux organisations n’excluent aucune mesure pour forcer l’action du gouvernement.

«Face à l’inaction du gouvernement provincial, le gouvernement fédéral a le pouvoir et le devoir d’intervenir pour protéger l’habitat essentiel de cette espèce menacée. Alors que les travaux sont déjà en cours, une réaction fédérale est plus qu’urgente», a estimé mercredi Geneviève Paul, directrice générale du CQDE, dans un communiqué.

«Il y a actuellement un large consensus parmi la classe politique fédérale pour que le gouvernement intervienne rapidement dans ce dossier. Le gouvernement du Québec n’a pas encore tiré les leçons du décret d’urgence à La Prairie en 2016 et ne protège pas efficacement les habitats essentiels de l’espèce», a ajouté Alain Branchaud, directeur général de la SNAP Québec.