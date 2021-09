Mairie de Québec: «Ceux qui mènent le show, c’est nous», lance Marchand

Le candidat à la mairie de Québec Bruno Marchand voit d’un bon œil les sorties à répétition de ses adversaires pour commenter certaines de ses prises de position.

«Je pense que ça veut dire que ça va bien notre affaire. Je pense que ça veut dire que ceux qui mènent le show, c’est nous», a lancé M. Marchand mercredi.

«Les autres [partis], pendant ce temps, au lieu d’amener des propositions, ce qu’ils disent, c’est des critiques. [...] Si on était anecdotiques, ils ne parleraient pas de nous autres», a analysé le chef de Québec forte et fière (QFF), répétant vouloir insuffler «du renouveau pour la ville».

Redevance et taxes commerciales

La semaine dernière, ses opposants ont eu un malin plaisir à dénoncer une redevance qu’il disait vouloir étudier le long du tracé du tramway, Marie-Josée Savard allant jusqu’à le qualifier de «Marchand de taxes».

M. Marchand a ensuite rectifié le tir en affirmant que cette redevance serait envisagée seulement pour les nouveaux développements immobiliers d’importance, et que les propriétés existantes ne seraient pas visées, comme il l’avait laissé entendre.

Mardi, Bruno Marchand s’est par ailleurs engagé à réduire les taxes des commerçants dès la deuxième année d’un éventuel mandat, essuyant une autre fois les remontrances d’adversaires qui ont dénoncé de l’«improvisation» et une «promesse en l’air».

À ce sujet, M. Marchand a répondu que la promesse d’une baisse de taxes pour les commerçants n’était «pas sortie d’un chapeau» et visait à répondre au récent rapport de KPMG selon lequel les entreprises de Québec sont plus imposées que dans d’autres grandes villes. «On va les présenter, les détails. [...] On assume».

Soccer

Bruno Marchand était questionné en marge d’une annonce en compagnie de membres de l’Association de Soccer Québec Centre (ASQC). Le candidat à la mairie a accusé l’administration sortante d’avoir négligé une demande du club sportif depuis près de cinq ans, soit de doter les terrains de soccer du parc Victoria d’un pavillon de services.

Actuellement, l’association, qui compte 1400 membres, occupe une petite chapelle pour ses besoins administratifs et de rangement. Les joueurs ne disposent à proximité que d’une toilette publique et d’un abreuvoir, lequel n’est pas adapté pour les enfants.

«On est tannés que nos jeunes doivent se changer sur le bord du terrain pendant que le monde pissent (sic) dans les buissons, car ils n’ont pas le choix. Je ne peux pas croire qu’on doive jouer du violon devant les caméras pour réussir à obtenir des installations de base pour nos jeunes et nos communautés», a vivement dénoncé le vice-président de l’organisme, Karl Gierlinger.

QFF s’est dit prêt à investir 850 000 $ dans la construction d’un bâtiment avec toilettes, espaces de rangement et salle commune pour les utilisateurs du parc dans le secteur des terrains de soccer.

«Ce qui est demandé, ce n’est pas énorme, c’est la base. La Ville doit être partenaire de nos associations et non des boulets pour les projets citoyens», a soutenu M. Marchand.

