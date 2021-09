Mairie de Québec: Marie-Josée Savard veut transformer Dufferin-Montmorency en boulevard

Comme Régis Labeaume quatre ans avant elle, Marie-Josée Savard demande le prolongement de la promenade Samuel-de-Champlain à Beauport. Elle y voit en même temps une «opportunité à saisir» pour réaménager l’autoroute Dufferin-Montmorency en boulevard riverain.

La candidate à la mairie et dauphine de M. Labeaume a présenté mercredi sa vision pour l’est de la ville. Puisque la phase 3 de la populaire promenade Samuel-de-Champlain est bien entamée, «le moment est donc bien choisi pour relancer la Commission de la capitale nationale» au sujet de la phase IV, croit-elle.

Elle a expliqué que ce projet doit à ses yeux aller de pair avec le réaménagement de l’autoroute Dufferin-Montmorency, tristement célèbre pour l’accident causé par un chauffard qui a coûté la vie à deux enfants, leur mère et leur grand-père au début du mois à l’intersection avec le boulevard François-de-Laval.

«Je pense que le gouvernement ne peut pas être insensible à ça», estime Mme Savard qui veut un environnement «beaucoup plus convivial et sécuritaire dans ce secteur.» En outre, elle souhaite que l’emprise des voies routières soit réduite et des aménagements qui amènent les automobilistes à réduire leur vitesse.

La candidate s’est dite consciente qu’aucun des deux projets ne tombe dans les responsabilités de la Ville. Elle s’engage plutôt à faire les représentations nécessaires auprès du ministère des Transports, de la Commission de la capitale nationale de Québec (CCNQ) et du port de Québec.

Sur les berges du fleuve, elle réclame un sentier linéaire pour les piétons et le ski de fond l’hiver et une piste cyclable, avec aménagement paysager et mobilier urbain, sur une longueur de huit kilomètres. Une demande qui ressemble beaucoup à ce que le maire sortant avait exigé lors de la campagne électorale de 2017.

Elle pense que le contexte est plus favorable alors que le tracé du projet de troisième lien est connu et que la phase 3 de la promenade doit être inaugurée en 2023. «Tout est bien enligné présentement pour l’est. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On sent que le timing est bon», laisse-t-elle entendre.

Toujours dans l’est de la Ville, Mme Savard a dit vouloir poursuivre avec les résidents la réflexion concernant la revitalisation des quartiers dans l’axe de la Canardière et la réhabilitation des terrains dans la future zone d’innovation du littoral Est (ZILE).

Dans ce secteur, certains regroupements citoyens se plaignent du manque de consultation. Ils réclament plus d’espaces verts et de logements abordables. «C’est important de s’asseoir avec les citoyens et d’avoir la discussion. Quand on regarde les demandes de ces groupes-là, on n’est pas si loin», a affirmé Mme Savard.

La candidate a soutenu que l’intention était justement de laisser une place importante au verdissement au sein de la ZILE. Quant aux logements sociaux, le niveau de décontamination réalisé ne permettrait pas d’en implanter directement dans la zone d’innovation, mais l’intention est de leur faire une place au pourtour, a-t-elle expliqué.

