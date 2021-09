Mairie de Québec: Transition Québec se présente comme le seul parti municipal à s’opposer au 3e lien

Qualifiant le troisième lien «d’idée inutile d’une autre époque au coût absurde de 10 G$», Transition Québec affirme être le seul parti municipal à s’opposer à ce mégaprojet.

«D’une manière ou d’une autre, tous les autres partis municipaux appuient le projet de troisième lien», s’est exclamée Jackie Smith, lors d’un point de presse, mercredi après-midi, visant à dévoiler le plan du parti de gauche en matière de transport en commun.

Lorsqu’ils sont interrogés au sujet du tunnel Québec-Lévis, les autres partis municipaux répondent généralement qu’ils attendent que le gouvernement du Québec dévoile ses plans précis avant de se prononcer.

Or, «les experts sont unanimes sur la question (du 3e lien). Nous proposons de reprendre cette enveloppe pour financer des solutions moins coûteuses, plus écologiques et qui permettent réellement d’améliorent la mobilité à Québec», a ajouté Mme Smith.

Cette dernière a réitéré l’engagement de son parti de rendre le transport en commun gratuit à Québec et de réserver le pont de Québec au transport en commun et aux cyclistes.

À Québec, le coût annuel de la gratuité du transport en commun serait de 69 millions$, selon les calculs du parti. Transition Québec compte financer cette mesure avec une taxe sur l’essence (coût supplémentaire de 3 cents le litre pour les automobilistes), par des mesures écofiscales ainsi que par une redevance payée par les promoteurs immobiliers qui veulent développer de nouveaux projets le long du tracé du tramway.

Ces différentes mesures fiscales seront détaillées vendredi par Transition Québec.

