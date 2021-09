Médias sociaux: YouTube interdit dorénavant toute désinformation anti-vaccin

Aux grands maux les grands remèdes, dit le proverbe. De tous les médias sociaux, c’est YouTube qui, enfin, applique la mesure radicale d’interdire toute désinformation sur les vaccins approuvés.

Sur son blogue, YouTube écrit « aujourd'hui, nous élargissons notre politique en matière de désinformation médicale sur YouTube avec de nouvelles directives concernant les vaccins actuellement administrés, dont la sécurité et l'efficacité sont approuvées et confirmées par les autorités sanitaires locales et l'OMS » (l'Organisation mondiale de la santé).

Et sur le lien redirigeant aux politiques de la plateforme sur la désinformation, le nouveau règlement stipule clairement « YouTube interdit les contenus qui présentent un risque important de préjudice majeur en diffusant des informations médicales incorrectes sur les vaccins actuellement administrés qui ont été approuvés par les autorités sanitaires locales et par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et dont la sécurité a été également confirmée. Cela ne s'applique qu'aux contenus allant à l'encontre des conseils des autorités sanitaires locales ou de l'OMS sur la sécurité, l'efficacité et les composants des vaccins ».

« Cela inclut les contenus qui affirment à tort que les vaccins approuvés provoquent l'autisme, le cancer ou l'infertilité, ou que les substances contenues dans les vaccins permettent de suivre les personnes qui les reçoivent », déclare YouTube, ajoutant que la politique s'applique aux vaccinations spécifiques comme celles contre la rougeole, ainsi qu'aux déclarations générales sur les vaccins.

YouTube

130 000 vidéos supprimées

Depuis l’an dernier, la plateforme vidéo qui enregistre plus de 2 milliards d’utilisateurs par moi dit avoir retiré plus de 130 k vidéos qui violaient ses politiques de vaccination Covid-19.

Elle a supprimé les contenus qui faisaient la promotion de remèdes dangereux, comme l’ingestion de térébenthine pour guérir les maladies.

En collaboration avec les autorités sanitaires, YouTube s’est engagé à retirer les contenus dangereux, comme les fausses allégations qui prétendent que les vaccins sont dangereux et provoquent des effets chroniques sur la santé, qui affirment que les vaccins ne réduisent pas la transmission ou la contraction des maladies ou qui contiennent des informations erronées sur les substances entrant dans la composition des vaccins.

Cela inclut les contenus qui affirment à tort que les vaccins approuvés provoquent l'autisme, le cancer ou l'infertilité.

Les contenus autorisés

Vu l’importance de la recherche médicale et scientifique, YouTube continuera à autoriser les contenus relatifs aux politiques en matière de vaccins, aux essais ainsi qu’aux succès et échecs historiques des vaccins. Les témoignages touchant les vaccins seront permis à condition qu’ils n’enfreignent pas d’autres directives.

