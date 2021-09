Ne pas se fier aux politiciens

Les politiciens sont décourageants. Ils ont été élus par les citoyens pour qu’ils s’occupent des choses de la société.

Ils ont été élus pour qu’ils prennent des décisions pour l’ensemble des gens. Quitte à aller contre des tendances ou des lobbies habiles à soulever une partie des électeurs.

Mais de plus en plus, ils se contentent de parler une langue de bois et de gérer les affaires de l’État selon les sondages donnés à contrat à des firmes qui s’enrichissent grassement.

Hier, en lisant Le Journal, c’était déprimant de lire les propos de mon ami Enrico Ciccone, député libéral, concernant le retour possible des Expos à Montréal. Et Vincent Marissal de Québec solidaire, et ancien de La Presse, a déjà traité hier Stephen Bronfman et Mitch Garber entre autres de « quêteux professionnels ».

Valérie Plante a été fidèle à elle-même. Regardez l’allure de Montréal et vous aurez la vraie question qu’il faudrait lui poser. Ça va-t-y encore empirer ?

Denis Coderre, échaudé par l’échec commercial de la Formule électrique, a décidé d’attendre la tournure des démarches entreprises par le groupe des Expos avant d’en dire plus. C’est sage.

TROP TÔT POUR SAUTER LES PLOMBS

Comment Chico peut-il se prononcer alors que personne du groupe Bronfman n’a formulé la plus petite demande ? Comment peut-on grimper sur ses grands chevaux comme l’ancien de La Presse et oser parler de « quêteux » alors qu’il n’a pas la moindre idée de ce qu’on bâtit actuellement tant à Montréal qu’à Tampa ?

D’ailleurs, le groupe Bronfman n’est pas prêt à dévoiler l’ensemble de son plan. Il ne le sera pas tant que les élections municipales n’auront pas eu lieu, tant à Montréal qu’à Tampa et St. Petersburg. À Montréal, les élections seront tenues le 7 novembre et les deux villes de la côte Ouest de la Floride auront fait de même cinq jours plus tôt.

Et rien ne dit que le groupe Bronfman sera alors prêt à procéder. Il faudra encore arrimer le projet conjoint de la garde partagée avec les Rays et arriver à une entente avec les politiciens des deux villes de la Floride.

Ce n’est qu’à ce moment que Stephen Bronfman et Stuart Sternberg, le propriétaire des Rays, pourront dévoiler les maquettes des deux stades et l’essentiel de leur projet.

Stephen Bronfman va sans doute alors déposer officiellement ses projections de financement auprès des gouvernements du Québec et de Montréal. Et pour l’instant, tout indique qu’on vise l’obtention d’un prêt sans intérêt remboursable.

PAYER LES LITS D’HÔPITAL

À moins que la pandémie n’ait transformé le Québec en état communiste, on vit encore dans une social-démocratie. Autrement dit, il est permis de travailler, d’être entrepreneur, de bâtir des entreprises et de faire des profits. Avec ces milliards générés par les entreprises publiques et privées, on construit des CHUM, on embauche des infirmières, on offre le transport en commun subventionné, on finance le Bye Bye à la télévision et on enrichit tous les décideurs et vedettes de Tout le monde en parle. Qui eux payent des impôts et des taxes à la consommation qui financent... et qui financent... c’est la roue économique.

Mais s’il n’y a pas d’argent au départ de la roue, il n’y a pas tout le reste. Pas de lits d’hôpital. Pas d’infirmière.

Simple de même.

LA MAISON SYMPHONIQUE

Mais les politiciens qui savent tout cela sont quand même lâches devant les sondages. Les citoyens sont avant tout préoccupés par leur survie et leur bien-être dans un monde bouleversé. Si vous aviez tenu un référendum sur l’importance de construire une Maison symphonique de 150 millions financée par le gouvernement provincial, le projet n’aurait jamais été réalisé. Ben voyons donc, la musique classique, c’est élitiste, c’est snob. Qui c’est qui écoute Beethoven chez les travailleurs et le monde ordinaire ? Y a juste les riches et le Plateau qui peuvent aimer Chostakovitch et Debussy.

Jean Charest, premier ministre libéral, et Lucien Bouchard, péquiste et grand inspirateur du projet, ont vu grand et juste en 2010. Et aujourd’hui, malgré la pandémie, la Maison symphonique est renommée dans les grandes villes musicales du monde. Et je ne parle même pas de Yannick Nezet-Séguin qui est une superstar planétaire.

LA SOCIAL-DÉMOCRATIE

Une société est cent fois plus grande et complexe que des lits d’hôpitaux, que des salles de soins intensifs. Même si une pandémie révèle cruellement les carences du système. Une société doit prendre soin des démunis avec de l’aide sociale et des logements abordables. Elle doit nourrir les enfants qui n’ont personne pour préparer un petit déjeuner. Elle doit aussi divertir riches et pauvres avec des émissions de télévision subventionnées pour compenser l’étroitesse du marché. Elle doit permettre une vie culturelle riche et foisonnante.

Mais les dirigeants élus doivent aussi chercher un équilibre dans tous les besoins et toutes les opportunités de financer les programmes.

Si vous tenez un référendum pour justifier que les divers gouvernements donnent 18 millions à une multinationale comme Bell pour présenter un Grand Prix de F1, vous allez perdre. Heureusement, des politiciens d’envergure comprennent que les retombées économiques primaires de ces millions dépassent le montant investi. Sans compter le plaisir des fans pendant la saison des courses et l’extraordinaire visibilité pour Montréal dans les télés du monde entier.

Quand le projet sera bien ficelé, médias et politiciens se pencheront sur le projet du retour des Zamours à Montréal. Il va se commettre encore bien de la démagogie facile. Mais au bureau de François Legault, si c’est encore lui, il y aura des ministres qui auront une vue d’ensemble de la proposition. Qui pourra évaluer les retombées pour Montréal et le Québec. Qui aura pris connaissance de l’extraordinaire projet de relance verte de tout un quartier.

Ils auront une bonne idée du nombre de lits d’hôpital qu’ils pourront installer avec les retombées économiques et sociales du projet.

Ils seront conscients du plaisir et des émotions folles du baseball.

Et si la pandémie est sous contrôle, on invitera Horacio Arruda pour le premier lancer du premier match...

Lui, il a un contrat de trois ans.