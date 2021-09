Pezzetta, un vrai coéquipier

MONTRÉAL | Dans l’ombre des Christian Dvorak, Josh Anderson et Jonathan Drouin, Michael Pezzetta a gagné des points lors du gain de 5 à 2 du Canadien contre les Maple Leafs de Toronto, lundi, au Centre Bell.

Après la rencontre, le Canadien a diffusé sur ses réseaux sociaux une vidéo intéressante de Pezzetta dans le corridor avant de rentrer dans le vestiaire de l’équipe.

Élu la troisième étoile de la rencontre, Drouin s’étonnait de constater que son jeune coéquipier ne faisait pas partie des trois joueurs honorés. Anderson et Dvorak, les autres membres du trio avec Drouin, avaient obtenu les trois étoiles.

À son premier match préparatoire dans la LNH, Pezzetta s’est avéré une belle trouvaille contre les Leafs. Utilisé à l’aile aux côtés de Jan Mysak et Gabriel Bourque, l’Ontarien a la longue chevelure bouclée a marqué deux buts en plus d’obtenir quatre tirs et cinq mises en échec.

« J’ai été repêché en 2016, alors j’ai patienté assez longtemps avant de jouer un premier match préparatoire, a dit Pezzetta. Je ne pouvais pas être plus heureux de mes débuts. Pour moi, c’était un sentiment génial. Je venais de jouer un premier match au Centre Bell, je venais de porter le chandail du Canadien pour une première fois. J’étais fier de moi et j’ai aimé la réaction des coéquipiers. Je sais qu’ils étaient heureux pour moi. »

Un ailier d’énergie

Pezzetta, un modeste choix de 6e tour (160e au total), n’a rien d’un joueur offensif. Avec un doublé dans un match préparatoire dans la LNH, il a égalé son total de buts à ses deux dernières saisons avec le Rocket de Laval.

L’an dernier, l’ancien des Wolves de Sudbury a récolté cinq points (2 buts, 3 passes) en 20 matchs avec le Rocket. Il a connu sa meilleure saison sur le plan offensif avec 10 points (6 buts, 4 passes) en 55 rencontres en 2018-2019.

Mais Pezzetta ne se fera jamais juger pour ses habiletés à remplir le filet adverse. Il apporte une autre dimension avec son implication physique et sa rapidité. C’est d’ailleurs pour ça que le Canadien lui a offert un contrat d’un an à deux volets au mois d’août dernier.

« Ce qu’on aime de lui, c’est son intensité et son engagement, a noté Dominique Ducharme. Pour moi, c’est un vrai coéquipier. C’était la première fois que je me retrouvais derrière le banc avec lui comme joueur. J’ai rapidement remarqué son énergie, il apportait beaucoup de vie. »

« J’étais heureux de le voir récompensé avec deux buts, a-t-il continué. Il a une belle progression dans son jeu. Est-ce qu’il peut mêler les cartes cette année ? Je dirais que les chances sont minces. Mais c’est un gars qui continue à travailler. Les gars qui sont engagés trouvent des façons de poursuivre leur chemin. On ne sait jamais. »