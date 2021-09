Quand la chicane mène ta famille

Mon mari est décédé en 2020. Non pas de la COVID, mais d’une maladie dégénérative. Il est mort seul, car à part moi, qui en prenais soin, aucun de nos quatre garçons ne fréquentait véritablement son père, vu qu’ils avaient tous avec lui d’assez mauvais souvenirs de jeunesse. Mon mari était un bulldozer issu d’une famille de bulldozers où tout se réglait à coup de claques derrière la tête ou de « farme ta yeule ! »

Femme à la maison de mon côté, je ne me suis jamais interposée entre mon mari et mes enfants, tout en faisant de mon mieux pour minimiser les assauts de mon mari envers les miens. Mes enfants m’en ont tous voulu de ne pas m’interposer, de ne pas être partie avec eux quand il en était encore temps. Mais je n’avais pas cette force. Et comme je m’étais mariée pour le meilleur et pour le pire, j’ai choisi mon mari.

Les enfants sont partis tôt de la maison pour fonder leur famille. Bien honnêtement, aucun d’eux n’a appris sa leçon, puisque chacun à sa façon exerce son pouvoir sur les enfants qu’il a eus. Ils sont tous chicaniers comme leur père et ne se supportent pas plus entre eux que leur père ne les supportait.

Je pensais que le départ de mon mari allait les réunir enfin et leur permettre, à l’âge vénérable qu’ils ont aujourd’hui (65, 63, 61 et 59), de trouver des moyens pour s’entendre et se rapprocher de moi. Mais ça n’est pas arrivé. J’ai 92 ans, et je suis plus seule que jamais. Mes fils se sont disputés quand je me suis débarrassée de la maison pour avoir tout de suite leur part, ce que je ne pouvais pas faire, vu la petite pension que j’ai. Et depuis, ils ne font aucun effort pour s’entendre, pas plus qu’ils n’en font pour prendre soin de moi. Avoir su que c’était ça, la famille !

La tristesse a envahi ma vie

On ne bâtit pas une famille unie en agissant comme votre mari l’a fait et comme vous avez accepté de le faire avec lui par votre attitude de renoncement. C’est triste à dire, mais vous récoltez ce que vous méritez. Il va falloir trouver ailleurs qu’auprès d’eux le soutien que vous méritez certainement.