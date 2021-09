Sépaq Anticosti s’agrandit de belle façon

RIVIÈRE CHALOUPE | À compter du 5 décembre prochain, Sépaq Anticosti verra son territoire s’agrandir de près de 1500 km2, en vertu d’une entente d’acquisition de territoire avec la pourvoirie Safari Anticosti.

Il s’agit d’une transaction de 26,1 millions $, rendue possible grâce à l’aide du gouvernement du Québec. Un autre 7,3 millions $ a été réservé par la Sépaq pour des projets d’aménagements, de mises à niveau et de transition énergétique à venir sur l’île d’Anticosti. Le territoire de Sépaq Anticosti couvrira maintenant 5600 km-2.

La nouvelle a été annoncée hier dans le cadre d’une conférence de presse qui se tenait au Pavillon du secteur Chaloupe, sur le territoire de Safari Anticosti.

Dans les faits, Sépaq Anticosti va assurer l’exploitation de six nouveaux secteurs de l’île d’Anticosti où on retrouve deux auberges, 15 chalets et diverses autres infrastructures, incluant une flotte de véhicules. Les nouveaux secteurs exploités par Sépaq Anticosti seront : Chaloupe, Rivière-Bell, Aquila, Dauphiné (nord et sud), Box et Lac-Renard.

La pourvoirie Safari garde les opérations des secteurs Saumon et Relais du Nord-Est. Il est important de noter que les séjours 2021 des clients de Safari Anticosti seront honorés selon les conditions entendues lors de leur réservation. Aussi, tous les employés de Safari Anticosti qui le désireront pourront joindre les rangs de la Sépaq.

Nul doute que le grand patron actuel de Sépaq Anticosti, Robin Plante, saura gérer de main de maître ce nouveau défi. Il aura en mains de nouvelles cartes lui permettant d’offrir près de 800 séjours de chasse supplémentaires pour 2022. Le développement de la pêche pourrait se faire à plusieurs endroits sur ce nouveau territoire.

UNE POSSESSION QUÉBÉCOISE

La réalisation de cette transaction va beaucoup plus loin que la simple augmentation du territoire géré par Sépaq Anticosti. Elle assure que ce joyau qui appartient officiellement aux Québécois depuis 1974, alors que le gouvernement en a fait l’acquisition, demeurera entre les mains des Québécois et Québécoises.

Il deviendra ainsi possible de protéger la vocation de ce territoire et d’en favoriser l’accès pour l’avenir. Des sources généralement très bien informées nous ont laissé savoir que plusieurs groupes d’intérêt voulaient se porter acquéreurs de ce territoire, dont certains provenant de l’étranger. Maintenant, tout va demeurer chez nous. À ce chapitre, il faut remercier Marcel Dutil, propriétaire de Safari Anticosti qui déclarait « que ce trésor national qu’est l’île d’Anticosti demeure une source de fierté pour tous les Québécois. »

Toute cette nouvelle aventure se fera dans une entente cordiale entre les deux parties. Un bail à long terme permettra aux clients Sépaq de même qu’à des employés de se rendre sur le territoire via l’Aéroport de Rivière-aux-Saumons. Cela facilitera l’accès aux nouveaux territoires, mais aussi à des sites comme Renard et Cormoran. Finies les longues randonnées en camion depuis Port-Menier pour avoir accès à ces territoires très populaires. Cette nouvelle facilité d’accès ne changera en rien le rôle de partenaire de la Sépaq, un partenaire engagé dans son milieu. Elle favorisera toujours l’emploi local et l’achat dans les commerces de proximité pour l’ensemble de ses activités dans l’île.

RÉACTIONS OFFICIELLES

« Le gouvernement du Québec a saisi cette occasion historique de garantir l’accessibilité et de protéger une plus grande partie du joyau sans pareil qu’est l’île d’Anticosti. Cette transaction permettra à la Sépaq de pouvoir offrir un accès plus grand aux splendeurs de ce trésor national », de déclarer le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour.

De son côté, le président-directeur général de la Sépaq, Jacques Caron, a très bien résumé l’ambiance dans laquelle s’est faite cette transaction.

« Je tiens à saluer la collaboration et l’engagement du propriétaire de Safari Anticosti, Marcel Dutil, et de sa famille, de grands entrepreneurs et des passionnés d’Anticosti, à faire en sorte que la gestion de ce territoire rentre entre les mains des Québécois. La Sépaq acquiert des infrastructures d’excellente qualité et bien entretenues. Nous continuerons à nous montrer à la hauteur de notre responsabilité de mettre en valeur la “perle du Saint-Laurent” et de la préserver. »

DES NOTIONS D’HISTOIRE

C’est une page d’histoire qui se tourne avec cette transaction. C’est en 1974 que le gouvernement du Québec se portait acquéreur de l’île. Le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche à l’époque était chargé de gérer l’île. Au cours des dix premières années, le gouvernement garde le contrôle et la propriété sur tout.

En 1984, alors que naît la municipalité de Port-Menier, le gouvernement accepte le découpage de l’île permettant ainsi à des organismes ou à des particuliers d’obtenir l’exclusivité de l’exploitation des activités de chasse, de pêche et de piégeage sur une partie du territoire. La première pourvoirie accordée l’avait été à Noël Laurin sur le territoire du pavillon Saumon. Cette dernière allait devenir plus tard Safari Anticosti. Les autres pourvoiries créées étaient la Pourvoirie Lac Geneviève, opérée par une coopérative des résidents de Port-Menier, la pourvoirie de la rivière Bell, Aquila et la pourvoirie Cerf-Sau, sans oublier la Société des établissements de plein air du Québec, qui est devenue la Sépaq Anticosti en 1985.

Au fil du temps, Safari Anticosti a racheté ses voisins. Il ne restait donc plus que deux pourvoiries privées, soit la Pourvoirie Lac Geneviève et Safari Anticosti.

Avec la transaction annoncée hier, il restera toujours ces deux pourvoiries avec la Sépaq Anticosti, sauf que cette dernière aura beaucoup plus de territoire à offrir aux chasseurs, pêcheurs et villégiateurs.