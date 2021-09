Transaction majeure à Anticosti

Déjà considérée comme la plus grande pourvoirie au monde pour la chasse au chevreuil, voilà que Sépaq Anticosti élargit considérablement son terrain de jeu en faisant l’acquisition de 75 % du territoire qui appartenait à un de ses concurrents, Safari Anticosti.

La transaction de l’ordre de 26,1 millions $ annoncée hier matin deviendra effective le 5 décembre et permettra à la Société des établissments de plein air du Québec (Sépaq) d’acquérir deux auberges, 15 chalets et une flotte de véhicules, de même que les droits exclusifs d’exploitation sur quelque 1500 kilomètres carrés.

Cela portera le territoire de chasse de la Sépaq sur l’île à plus de 5500 kilomètres carrés.

Une somme de 7,3 millions supplémentaire a aussi été accordée à la Sépaq pour divers projets d’aménagement du territoire, entre autres pour de la transition énergétique.

Selon le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, cette acquisition par le gouvernement du Québec protégera la vocation du territoire et écarte du même coup la possibilité d’une prise de possession des actifs par des intérêts étrangers.

Photo courtoisie

Un Trésor national

« Cette transaction permettra à la Sépaq d’offrir un plus grand accès aux splendeurs de ce trésor national et permettra aux Québécois de découvrir une nouvelle façon de vivre l’aventure enivrante d’un voyage à Anticosti », a assuré M. Dufour.

Le président-directeur général de la Sépaq, Jacques Caron, a, quant à lui, tenu à souligner la collaboration et l’engagement du propriétaire de Safari Anticosti, Marcel Dutil.

« M. Dutil et sa famille sont de grands entrepreneurs et des passionnés d’Anticosti qui font en sorte que la gestion du territoire reste entre les mains des Québécois. Nous faisons l’acquisition d’infrastructures de grande qualité et nous ferons en sorte de mettre en valeur la perle du Saint-Laurent et de la préserver. »

« Nous ouvrons un nouveau chapitre de l’histoire de notre pourvoirie avec la certitude que ce trésor national qu’est Anticosti demeure une source de fierté pour les Québécois », a affirmé M. Dutil.

Photo courtoisie

Ce n’est qu’un début

La transaction a aussi de quoi réjouir le directeur de Sépaq Anticosti, Robin Plante, pour qui les projets d’expansion ne sont pas terminés.

« En plus des infrastructures mises sur pied au cours des années par Safari Anticosti, nous pourrons dorénavant profiter de la piste d’atterrissage asphaltée et illuminée de la rivière Saumon, qui est accessible aux avions à réaction, pour faciliter nos opérations et le transport de notre clientèle », a expliqué ce haut dirigeant de la Sépaq.

« Notre nouvelle structure emploiera maintenant plus de 130 employés et comme on le fait depuis toujours, nous nous assurerons de supporter au maximum l’économie locale de toutes les façons possibles », a assuré M. Plante.