Un rapport s’inquiète sur la place du français à l’Université d’Ottawa

Un rapport commandé par l’Université d’Ottawa dresse un constat accablant sur la situation du français et la place de la francophonie au sein de l’institution universitaire.

Le rapport révèle une persistance de la discrimination envers les francophones, un manque d’accès à des cours en français et une hausse de la francophobie.

Les quelque 400 membres de la communauté étudiante, du corps professoral et du personnel administratif ayant témoigné dans le rapport avouent avoir été la cible de «propos irrespectueux et parfois dénigrants envers les francophones ou la francophonie plus généralement», a rapporté mardi ONFR+ qui a obtenu une copie du document.

Le rapport soulève une autre inquiétude concernant l’embauche de personnel exclusivement anglophone à des postes pourtant bilingues, une situation «préjudiciable» à la francophonie institutionnelle.

Selon les membres de la communauté universitaire, il y aurait un manque de responsabilité envers la mission francophone de l’Université d’Ottawa.

«Le souhait exprimé est que l’Université tienne compte davantage des besoins de la francophonie dans tout ce qu’elle entreprend en vue de réaliser sa mission», a mentionné le média ontarien.

L’attitude de l’Université d’Ottawa mettrait celle-ci en porte-à-faux avec les lois et politiques linguistiques, selon les témoignages compilés dans le document.

Alors que l’institution universitaire a l’obligation d’offrir des cours de premier cycle de l’ensemble des facultés (sauf les facultés de génie et de sciences), des étudiants ont témoigné de la difficulté de terminer ses études en français dans certaines facultés.

Le rapport soulève également la question du sous-financement des programmes francophones prévalant à l’Université d’Ottawa.

Dans le document, aucune mention n’a été faite au professeur Amir Attaran qui avait tenu des propos controversés, en traitant le Québec de «raciste».