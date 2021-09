LABBÉ, Charles



À son domicile, le 14 mai dernier à l'âge de 92 ans et 7 mois, est décédé monsieur Charles Labbé, fils cadet de Joseph Labbé et d'Élodie Bilodeau, a rejoint, son épouse bien-aimée Yolande Lacasse pour un repos bien mérité.comme tu as vécu, sans faire de bruit, avec tant de simplicité, mais derrière ton passage, il subsistera toujours de doux souvenirs ainsi qu'une multitude d'anecdotes ponctuées par l'éternelle cadence de ton marteau et quelques airs d'accordéon. Des souvenirs….. mais surtout d'innombrables et tendres sourires.R.I.PDe tes enfants : Sylvie,Jocelyn et Jérôme.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Klège 308 rue Dupont Québec (Québec) G1K 6M7. En souvenir de Bernadette Labbé; faites vos dons directement à l'adresse mentionnée.