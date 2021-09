CLICHE, Marcel



À l'Hôpital Chauveau, le 1er septembre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Marcel Cliche, époux de dame Louise Fortin. Il était le fils de feu monsieur Léopold Cliche et de feu dame Alma-Rose Genest. Natif de Saint-Martin-de-Beauce, il demeurait à Québec.de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louise Fortin, ses fils: Sébastien et Pier-Alexandre (Gabrielle Demers Boucher); ses petits-enfants: Léonard et Mathilde Cliche, Florence et Justin Marcoux, ainsi que leur mère Stéphanie Roy; ses frères et sœurs: Marielle (feu Roger Bolduc), feu Richard (Lise Vachon), feu Roger (Paulette Maheux), feu Diane (Maurice Auclair), feu Louise (Roger Deblois) et feu Louis; ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Fortin: Claire (feu Josephat Maheux), Luce (feu Claude Gosselin, Yvon Wagner), Julie (Alain Provencher), Hélène, Marthe (Page Smith) et Yves; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant qui a oeuvré auprès de Marcel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca.