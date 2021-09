MALTAIS, Huguette



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 25 janvier 2021, est décédée madame Huguette Maltais, épouse de monsieur Jean-Pierre Demers, fille de feu monsieur Arthur Maltais et de feu madame Cécile Lafond. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Ruth, Luc (Lucille Gauthier), Jean-Marc (Christiane Bernier), Raymonde (feu Gaétan Boies), Margueritte, Pierre (Céline Girard), Michel, Yvan (Isabelle Langlois), Julien, Claire (Johanne Paquet) et Lise (Pierre Gagné); sa belle-mère Alice Francoeur Demers; son beau-frère Jean-Claude Demers; sa belle-sœur: Linda Demers (Denis Jacob); ainsi que ses neveux, nièces et autres ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 13 h 30 à 14 h 30.et la mise en niche à 15 h. Un merci spécial à Amélie Michaud, son infirmière pivot de l'Hôtel-Dieu de Québec pour ses bons services. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la recherche sur le cancer du colorectal. https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/s-impliquer/donner