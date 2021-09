CHAMBERLAND, Roméo



À Québec, le 11 septembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Roméo Chamberland, fils de feu Alphonse Chamberland et de feu dame Marie Deschênes, il demeurait à Québec. Il est allé rejoindre son épouse, Simonne Laliberté, et il laisse dans le deuil sa fille unique Danielle. Il laisse également dans le deuil sa sœur Rita (feu Roger Nadeau), ses petits-enfants: Sarah-Jane et Anthony, ainsi que ses arrière-petits-enfants : Maélye, Éliam, Mia et Jaycob. Il est allé rejoindre les membres de sa famille et laisse aussi dans le deuil de nombreux parents et amis.