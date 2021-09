MICHAUD, Nicolas



Au C H U - C H U L, le 2 décembre 2020, à l'âge de 39 ans et 4 mois, est décédé monsieur Nicolas Michaud, fils de madame Jocelyne Chatigny et de monsieur Laval Michaud. Il demeurait à Portneuf.de 13 h à 15 h.Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa sœur Laura; son frère Alain (Sonia St-Georges); ses neveux : Raphaël et Alexis Michaud; ses oncles et ses tantes : Martial Michaud (Lise Bourque), Roland Michaud, Pierrette Michaud, Ronald Chatigny (Céline Denault) et Paule Chatigny (Stéphane Larouche) ainsi que plusieurs cousins, cousines, collègues de travail et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec QC G2J 1B8.