CAYER, Guy



À l'IUCPQ, le 4 mai 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Guy Cayer, conjoint de feu madame Germaine Gilbert, fils de feu monsieur J. Omer Cayer et de feu madame Yvonne Potvin. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance en présence des cendres à laà compter de 9h à 10h30,Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMonsieur Cayer laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine, Jean (Nathalie Gagnon, son fils Jacob) et Patrice (Stéphanie Cossalter), ses fils Félix-Antoine et Elliot); ses petits-enfants: Lee-Arthur, James et Andrew; la mère de ses enfants: Micheline Landry. Sa sœur Yolande (feu Paul-André Bégin); les enfants de sa conjointe: Daniel Cimon (Hélène Napert), Bernard Cimon (Nathalie Savard), feu Jean-Pierre Cimon, Anne Cimon (feu Yves Beauchemin), Hélène Cimon (Clarence Gagnon), leurs enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Outre sa conjointe madame Germaine Gilbert, il est allé rejoindre ses frères: François (Aline Rochette), André (Carmella Cayer) et Léonidas. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'hôpital régional de Portneuf et l'IUCPQ pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf. Le formulaire est disponible en ligne via leur site internet : https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/DIM/