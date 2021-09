GAGNON, Lionel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 août 2021, à l'âge de 90 ans et 4 mois, est décédé monsieur Lionel Gagnon, époux de feu madame Cécile Lepage, fils de feu monsieur Ernest Gagnon et de feu madame Clara Bilodeau. Il demeurait à Lévis, autrefois à Saint-Louis de Dorchester. Il laisse dans le deuil ses enfants : Martine, Roger (Nathalie Aubin) et Marie-Claude (Alain Picard); ses petits-enfants : Nicolas Gagnon (Valérie Poulin Gingras), Dale Gagnon (Isabelle Lehouillier) et Kim Gagnon, David Larose (Emmanuelle Asselin), Pierre Larose (Océanne Belzile) et Isabelle Larose; ses frères et soeurs : feu Patricia (feu Wilfrid Dupuis), feu Rolande (feu Alphonse Gagné), feu Joseph (feu Béatrice Gagné), feu Rosaire (Rose-Emma Hébert), feu Gertrude (feu Adonia Roy), feu Rita (feu Joseph Hébert), Jean-Guy (feu Lucille Gagné), Jean-Claude (Pierrette Rancourt), Huguette (feu Émile Dupuis), Gilles (Murielle Bédard) et Lucette (Jude Auclair); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lepage : feu Marie-Louise (feu Denis Bélanger), feu Laurent (Monique Morin), Jean-Noël, feu Marius (feu Juliette Picard) et Lionel (Raymonde Thibault), son ex belle-soeur Doris Gourgues; ses amis Yolande Dulac (feu Jules Dulac); ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Un merci spécial et particulier à Claude Dulac, un ami qui lui a toujours apporté beaucoup d'aide, également à Onil Tanguay et son épouse pour leur aide précieuse. La famille tient à remercier le docteur Mario Bélanger, les pharmaciens du service d'oncologie et la docteure Kathleen Lemieux de l'unité des soins palliatifs. Un merci particulier s'adresse aussi à ses trois enfants et à ses petits-enfants qui ont tout fait pour le soutenir dans ses douleurs et l'aider dans sa grave maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/s-impliquer/donner ou 1-866-343-2262.à compter de 13h.