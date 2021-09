LIRETTE, Jean-Marc



Au CHU L'Hôtel-Dieu de Québec, le 28 septembre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Lirette, conjoint de dame Edith Roy, fils de feu Madeleine Mercier et de feu Ovide Lirette. Il demeurait à Charlesbourg. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation.Les cendres seront déposées au Columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil, son fils : Christian Marcoux (Isabelle MacDonald); ses petites-filles : Daphnée et Emma; sa belle-fille : Valéry Genest (Jean Pelletier); sa sœur : Claudette (Réjean Lebel); les belles-sœurs et beaux-frères de la famille Roy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec, ainsi qu'au personnel du CLSC La Source Sud de Charlesbourg, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne du rein, 1675, chemin Sainte-Foy, local 101, Québec (Québec) G1S 2P7, tél. : (418) 683-1449, téléc. : (418) 683-7079, site Internet : www.reinquebec.ca.