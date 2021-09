MARQUIS, Claude



Au CHSLD de St-Gervais de Bellechasse, le 7 janvier 2021, à l'âge de 87 ans et 7 mois, est décédé monsieur Claude Marquis, ex, copropriétaire des boucherie Laval Marquis Inc. Époux de madame Hélène Prévost, fils de feu monsieur Jean-Charles Marquis et feu madame Alexina Martineau. Il demeurait à St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à lavendredi le 1er octobre 2021 de 19 h à 21 h 30,de 12 h à 13 h 45.et de là au cimetière paroissial.Il est allé rejoindre son fils Patrice; Il laisse dans le deuil son épouse: madame Hélène Marquis; ses enfants: François (Andrée Carbonneau), Suzanne (Serge Goupil), Bruno, Geneviève (Alain Lapointe); ses petits-enfants: Patricia Marquis (Raymond Dutil), Félix et Olivier Lapointe; son arrière-petit-fils: Gabriel Sauvé; sa filleul: Huguette Marquis; ses frères et sœurs: Laval (feu Thérèse Lessard), Rollande (feu Réal Labrecque), Pierrette (feu Henri Roberge); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Prévost: feu Raymond (feu Raymonde Dutil), feu Robert (feu Claire Gonthier), Jannette (feu Jacques Archambault), Thérèse (feu René Laflamme); neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles du CHSLD de St-Gervais Bellechasse pour les bons soins et les attentions apportés à Claude durant ses 14 dernières années. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de St-Benoit de Bellechasse (Paroisse de St-Charles de Bellechasse ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 261-4715 Ave des Replats Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à la Résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la