MÉTHOT, André



Il est décédé à son domicile le 7 septembre 2021 à l'âge de 61 ans. Il demeurait à Charlesbourg. Il laisse dans le deuil sa conjointe Martine Gagné, ses belles-sœurs et beaux-frères, son neveu et sa nièce ainsi que ses cousins, cousines et amis. La famille aimerait remercier l'infirmière du CLSC de Charlesbourg Marie-Ève Drouin pour ses bons soins. La famille recevra les condoléancesde 13h à 14h auL'inhumation aura lieu après le service au cimetière St-Pierre-aux-Liens. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer. Vos messages de condoléances peuvent être laissés sur notre site internet au www.dignitequebec.com