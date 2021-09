LAVOIE, Laurent



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er septembre 2021, à l'âge de 86 ans et 10 mois, est décédé monsieur Laurent Lavoie, époux de dame Lorraine Carbonneau. Il était le fils de feu Adélard Lavoie et de feu dame Odile Guy. Natif de Saint-Clément, il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lorraine Carbonneau; ses filles Julie et Mireille; sa sœur Estelle; ses frères, sœurs et belles-sœurs décédés : Alphonse (Rose-Aimée Belzile), Albert (Gabrielle Roy), Antonia, Camille, Alcide (Fabienne Caron), Béatrice, Louis (Yvette Marleau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Carbonneau : André (Pierrette Bibaud), Olivette (feu Raymond Boutin), Jean-Claude (Irène Morin), Gérard (Diane Lacasse) et Ghislain (Ginette Pelletier), ainsi que de nombreux neveux et nièces, de même que d'autres parents et amis. La famille tient à remercier sincèrement l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Audiothèque L'Oreille qui lit https://www.canadahelps.org/fr/dn/33606, où il a œuvré plusieurs années, à la Fondation du CHU de Québec,10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, ou à un autre organisme de votre choix.